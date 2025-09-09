耐腐食性樹脂市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月08に「耐腐食性樹脂市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。耐腐食性樹脂に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
耐腐食性樹脂市場の概要
耐腐食性樹脂市場に関する当社の調査レポートによると、耐腐食性樹脂 市場規模は 2035 年に約 146.4億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 耐腐食性樹脂市場規模は約 73.5億米ドルとなっています。耐腐食性樹脂に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、耐食性樹脂市場シェアの拡大は、建設とインフラ業界の拡大によるものです。市場分析によると、耐食性樹脂は耐久性と高い耐薬品性により、建設資材の重要な構成要素としてますます利用されるようになっています。世界の建設活動は2030年までに5－5.5%のCAGRで拡大すると予測されており、特に日本では老朽化したインフラの更新に多額の投資が行われています。
耐腐食性樹脂に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/corrosion-resistant-resin-market/85889
耐腐食性樹脂に関する市場調査では、高度な技術革新により市場シェアが拡大することが明らかになっています。現代の産業の主要な目標は、高度な触媒技術と化学革新を通じて、生産における廃棄物を削減し、樹脂の効率を高めることです。アメリカ化学会（ACS）2023によると、触媒の進歩により生産効率は25%向上すると予想されています。
しかし、厳格なコンプライアンスと規制政策は、世界の耐食性樹脂市場の成長を鈍化させる可能性があります。耐食性樹脂の製造には、スチレン、ビスフェノール、VOCなどの有害な中間体が使用されるため、厳しい規制が課せられています。その用途は、日本の環境省、ヨーロッパのECHA、米国のEPAなどの規制機関によって厳密に監視されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329242&id=bodyimage1】
耐腐食性樹脂市場セグメンテーションの傾向分析
耐腐食性樹脂市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、耐腐食性樹脂 の市場調査は、樹脂タイプ別、 アプリケーション別、 配合別、 エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
耐腐食性樹脂市場のサンプルコピーの請求:
樹脂タイプ別に基づいて、耐腐食性樹脂市場はエポキシ、ビニルエステル、ポリエステル、その他に分割されています。これらのうち、エポキシは41.2%の市場シェアで世界市場をリードすると予測されています。このセグメントの成長は、耐久性と不浸透性を備えた保護バリアの形成に適した機械的強度や強力な接着性などの優れた特性によって支えられています。エポキシ樹脂は、保護コーティング、ライニング、複合材料に広く使用されています。再生可能エネルギーなどの産業における需要の増加が、このセグメントの成長を牽引しています。
