れんげ広川斎場にて「ぬいぐるみ・人形・提灯供養祭」開催のお知らせ

株式会社蓮華舎

株式会社蓮華舎（福岡県八女郡広川町）は、2025年10月18日（土）に「ぬいぐるみ・人形・提灯供養祭」を開催いたします。

この供養祭は、長年大切にしてきたぬいぐるみや人形、故人を偲ぶ提灯などに「ありがとう」の気持ちを込めてお別れをする、心あたたまるイベントです。会場は、れんげ広川斎場。入場は無料で、どなたでもご参加いただけます。ご家族での参加も大歓迎。お子さまが大切にしてきたぬいぐるみや、おじいちゃん・おばあちゃんの思い出の品など、世代を超えて想いをつなぐ場となります。

当日は、真宗大谷派 聞信寺による供養法要のほか、地域の魅力を楽しめる出店や体験ブースも多数登場。草木染めや植物販売、カレーやコーヒーの販売、遺影撮影会や相続・空き家相談など、暮らしに役立つ企画が盛りだくさんです。

【イベント概要】

■名称：ぬいぐるみ・人形・提灯供養祭

■日時：

2025年10月18日（土）10:00～14:00（予定）

供養法要：13:00～（真宗大谷派 聞信寺）

■会場：れんげ広川斎場

（福岡県八女郡広川町新代1912）

■供養料：

れんげ会員：無料（会員証をご持参ください）

一般：人形・ぬいぐるみ／何個でも500円

提灯（灯籠）／1箱500円

※ガラス・金属・陶器製などの不燃物はご遠慮ください。

■主催・お問い合わせ：

株式会社蓮華舎（れんげ広川斎場）

TEL：0120-32-0948

https://rengesya.com/

本イベントは、広川町の後援を受け、地域の皆様とともに「供養」と「感謝」の心を分かち合う場として企画されました。取材・報道のご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。