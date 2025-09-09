旬の果実の「巨峰」を贅沢に味わうアイス　シリーズ累計販売数2億本(※1)を突破した「まるでシリーズ」から「セブンプレミアム まるで巨峰」が登場！9月16日（火）から順次新発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、プライベートブランド「セブンプレミアム」より、秋の味覚である巨峰を存分にお楽しみいただける新作アイス「セブンプレミアム まるで巨峰」を全国のセブン‐イレブン店舗にて9月16日（火）より発売いたします。

「セブンプレミアム まるで巨峰」は、シリーズ累計販売数2億本(※1)を突破した「まるでシリーズ」の定番フレーバー。まるで本物の果肉を食べているかのような、フルーティーで濃厚な巨峰の甘みと、特有のみずみずしい食感が楽しめる2層仕立てのアイスバーです。国産巨峰の果汁を贅沢に使用した味わいを、お楽しみください。

秋の訪れを感じるこの季節にぴったりの、濃厚で芳醇な巨峰の味わいにこだわったアイスです。ぜひ、お近くのセブン‐イレブンのお店で、お手に取ってみてください。

※1 2025年3月時点

■セブンプレミアム まるで巨峰

価格：178円（税込192.24円）

発売日：9月16日（火）～順次

販売エリア：全国

（1）2層仕立てで果実感

外側は、巨峰のみずみずしいフルーティーさと巨峰特有の、噛んだ瞬間に果汁が広がるプチッと感を表現しています。内側は、完熟果実独特のねっとりした食感と、巨峰のジューシーで濃厚な味わいを再現しました。

（2）芳醇な香り

甘みが強く華やかな香りでやさしい酸味が特長の国産巨峰ストレート果汁を一部に使用。みずみずしく香り高い果汁感にこだわりました。

担当者コメント

今回は、秋の味覚である巨峰の魅力を存分に引き出した新作アイスが、よりおいしくなって登場します。「セブンプレミアム まるで巨峰」は、本物の巨峰を食べているかのような食感と味わいを追求。ぜひ、旬の味わいをご堪能ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。