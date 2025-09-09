【ハワイアンジュエリーのイメージは？】43％が、ハワイらしい南国の雰囲気があると回答

株式会社NEXER

■ハワイアンジュエリーは南国気分を感じさせる？

ハワイの自然や文化をモチーフにした「ハワイアンジュエリー」は、南国の雰囲気を感じさせるデザインや、お守りとしての意味合いから、多くの方に親しまれています。

ファッションアイテムとして日常的に取り入れるケースも増えていますが、その印象は人それぞれに異なっているようです。

そこで今回は、ハワイアンジュエリーのPUA ALLY（プアアリ）と共同で、事前調査で「ハワイアンジュエリーを知っている」と回答した全国の男女128名を対象に「ハワイアンジュエリーのイメージ」についてアンケートをおこないました。

「ハワイアンジュエリーのイメージに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年8月5日 ～ 8月21日

調査対象者：事前調査で「ハワイアンジュエリーを知っている」と回答した全国の男女

有効回答：128サンプル

質問内容：

質問1：あなたはハワイアンジュエリーを知っていますか？

質問2：ハワイアンジュエリーを知ったきっかけを教えてください。

質問3：ハワイアンジュエリーのイメージで、もっとも近いものをひとつだけ選んでください。

質問4：そのようなイメージがある理由を教えてください。

質問5：ハワイアンジュエリーを着用するなら、何を使ってみたいですか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■ハワイアンジュエリーを知ったきっかけ、「お土産で知った」が多い結果に

まずは、ハワイアンジュエリーを知ったきっかけを一部紹介します。

ハワイアンジュエリーを知ったきっかけは？

・ハワイの旅行に行った友達からのお土産。（30代・女性）

・テレビで見た。（30代・男性）

・ハワイのお土産で流行っていたので。（40代・女性）

・グアムに行ったときに知った。（40代・ 男性）

・雑誌などの紹介で知った。（50代・女性）

・折り込みチラシに載っていた。（60代・女性）



ハワイアンジュエリーの認知度が高い背景には、旅行やメディア、プレゼントなど日常のさまざまな接点があることがうかがえます。

とくに「お土産で知った」という声が多く見られ、ハワイやグアムといったリゾート地での体験や思い出と結びついている点も印象的でした。

単なるジュエリー以上に「特別な意味」を感じている人も多いようです。

■43％が、「南国の雰囲気がある」と回答

続いては、ハワイアンジュエリーのイメージについて聞いてみました。

「ハワイらしい南国の雰囲気がある」と答えた方が全体の43.0％を占め、最多となりました。

ここでは、それぞれのイメージを感じた理由の一部をご紹介します。

「ハワイらしい南国の雰囲気がある」回答理由

・南国のモチーフのジュエリーだから。（30代・女性）

・日本のものとは色彩が違うので。（30代・女性）

・色鮮やかな印象がある。（30代・男性）

・自然をモチーフにした印象があるから。（40代・女性）

・貝とかサンゴのイメージがある。（40代・男性）

・南国特有の花や植物がデザインされているものが多い。（50代・男性）



「デザインが繊細で美しい」回答理由

・以前、ネットで見たジュエリーのデザインがとてもきれいだったから。（30代・女性）

・職人の技。（40代・男性）

・伝統的技術を感じます。（50代・男性）

・花の細工がきれい。（60代・女性）

・実際にデザインがよかった。（60代・女性）



「家族や愛などの意味が込められていて特別感がある」回答理由

・それぞれの意味合いの違いが印象に残っているから。（40代・女性）

・意味合いが書いてあり素敵だなと。（40代・女性）

・リーフに名前の由来などがすごく細かく丁寧に記載されていたので。（50代・女性）

・テレビ番組で紹介されていたから。（50代・男性）

・愛や家族に対するハワイ語が彫られていたりするから。（50代・男性）



南国のモチーフや自然を感じさせるデザインにより、ハワイアンジュエリーは「ハワイらしさ」を印象づける存在として、多くの人に定着していることがわかります。

一方で、「繊細なデザイン」「愛や家族といった意味合い」など、装飾性や精神的な価値を重視する声も目立ちました。

見た目の美しさだけでなく、背景にある文化やストーリー性が、ハワイアンジュエリーならではの特別感につながっているようです。

■ハワイアンジュエリーを着用するなら、32％が「ネックレス・ペンダント」と回答

続いて、ハワイアンジュエリーを着用するなら何を着けてみたいか聞いてみました。

「ネックレス・ペンダント」と答えた方が32％を占め、群を抜いた結果となりました。

それぞれの理由を聞いてみたので、一部紹介します。

「ネックレス・ペンダント」回答理由

・お守りとしてネックレスやブレスレットを身に着けたい。（30代・女性）

・使いやすいから。（30代・女性）

・いつも身に着けていられるものが良いかなと思いました。（40代・男性）

・細工が凝っていてTシャツなどのシンプルな服に合うため。（50代・女性）

・常に身に着けていても邪魔にならないので。（50代・女性）

・なんかおしゃれな感じがするから。（50代・男性）



「指輪（ペアリング）」回答理由

・指輪のイメージしかなかった。（30代・女性）

・美しくみえる。（40代・女性）

・目に入るから。（50代・女性）

・指輪が定番だと思うので。（50代・男性）

・愛や家族を象徴するデザインが、ペアリングや結婚指輪に向いている。（50代・男性）

・ペアリングが可愛い。（60代・男性）



「チャーム・キーホルダーなど小物類」回答理由

・装飾品は着用しないから。（30代・男性）

・常に持ち歩けるタイプのものが良いので。（50代・女性）

・ジュエリーを着ける習慣はないので、キーホルダーとかなら日用品として使えるから。（50代・男性）

・いろんなところに着けられるから。（50代・女性）

・さり気なく着けられそう。（50代・女性）

・目立たないものが良い。（60代・女性）



ネックレスやペンダントが人気を集めた背景には、「身に着けやすさ」や「お守り的な意味合い」への共感があるようです。

シンプルな服装にも合わせやすく、日常的に使える点も支持を集めた理由といえるでしょう。

また、指輪は「ペアリング＝愛や絆の象徴」としてのイメージが根強く、特別な意味を込めたい人に選ばれている様子がうかがえます。

一方で、チャームやキーホルダーはジュエリーを身に着ける習慣がない層にも取り入れやすく、実用性や控えめなデザインを重視する声が目立ちました

■まとめ

今回は「ハワイアンジュエリーのイメージ」に関するイメージ調査を行い、そのアンケート結果をご紹介しました。

「南国の雰囲気がある」と感じている人が43％ともっとも多く、自然やリゾートに結びついたイメージが強く根付いていることがわかりました。

また、「お守りのように身に着けたい」「ペアリングで愛を表現したい」といった声も多く見られ、デザイン性と意味性の両面で支持されている点も印象的です。

ハワイアンジュエリーは、デザインの意味やモチーフの由来を知ることで、より自分らしい一品に出会える魅力があります。

ジュエリー選びに迷っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

