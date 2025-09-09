＜LIFiLL/リフィル＞が、伊勢丹新宿店にて期間限定ポップアップを開催

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧 隆太）が運営する、カットソーブランド「LIFiLL（リフィル）」が、9月10日(水)～9月23日(⽕・祝)の期間、伊勢丹新宿店 メンズ館地下1階 肌着・靴下・ナイティにてポップアップを開催いたします。

今回のポップアップでは定番アイテムに加え、2025年秋冬の商品を実際にご試着・その場でご購入いただけます。

- 「LIFiLL/リフィル」について

https://lifill.jp/

“日常を満たすさりげない贅沢”をコンセプトに2021年よりスタート。160年以上の歴史をもち、テキスタイルへの知見を有するスタイレム瀧定大阪株式会社が、生地開発から製造までオールメイドインジャパンにこだわり、確かな品質と着心地を追求したブランド。柔らかくなめらかな肌触りの「COTTONY(R)」シリーズや、洗えるウール100%の「WOOLISH」シリーズなどを販売。

シンプルで上質な、まさに大人のためのカットソーブランド。

- LIFiLL 伊勢丹新宿店ポップアップストア概要

日程

9月10日(水) ～ 9月23日(火・祝)

営業時間

10:00 ～ 20:00

会場

伊勢丹新宿店 メンズ館地下1階 肌着・下着・ナイティ

その他

・会場にてご購入、お持ち帰りいただくことが可能です。

・メンズアイテムの他、ウィメンズアイテムもご用意しております。

・ノベルティとしてご購入くださった方に「well wash(https://umi-mamoru.com/about_wellwash/)」の洗剤パウチ(1回分)と、LIFiLLオリジナルの洗濯ネットをプレゼントいたします。

- COTTONY(R) LONGSLEEVE TEE

ハイゲージニットのような編み目がくっきりと立ち上がり、品のある表情が特徴的な「COTTONY(R) TENJIKU」を採用。油分をたっぷりと含んだスーピマコットンだけを選定し、LIFiLLの独自製法で極上の柔らかさを最大限に引き出した、大人の上品さ漂うロングTシャツです。

商品はこちら：https://lifill.jp/products/cottony-longsleeve-tee

- WOOLISH LONGSLEEVE TEE

高級ウールと言われている「SUPER140'S」のピュアウールを採用し、肌に直接触れてもストレスのない、とろけるような着心地が魅力の生地。特殊加工を施し毛羽立ちを抑え、ご家庭でのお手入れも可能な仕様に。薄手で使い勝手がよく、秋口の寒暖差にも適応してくれます。

商品はこちら：https://lifill.jp/products/woolish-longsleeve-tee

- COTTONY(R) MOCKNECK

高めに設計された首元が特徴のモックネックシャツ。レイヤードした際にそのネックラインがわずかにのぞくアクセントとなり、着こなしのバリエーションを広げてくれます。ドロップショルダーは素材の柔らかさを引き立てクリーンな印象を漂わせます。

商品はこちら：https://lifill.jp/products/cottony-mockneck

【スタイレム瀧定大阪株式会社】

1864年創業の繊維専門商社。テキスタイル、原料、アパレル製品、ライフスタイルの4つの分野で事業を展開し、国内市場においてトップシェアを確立したテキスタイル事業を軸にグローバルに事業を拡大しています。近年では、当社のサステナビリティ方針に沿った付加価値の高い新たな商品やサービスの開発に取り組んでいます。

会社URL：https://www.stylem.co.jp/

【CONTACT】

contact@lifill.jp

撮影商品のリース・取材などに関してはこちらまでご連絡ください。

LIFiLL（リフィル）

Website：https://lifill.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/lifill_official_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/lifill.jp

