AZTECH GLOBAL、2025年のシンガポール「ベスト・マネージド・カンパニー（BEST MANAGED COMPANIES）」に認定





シンガポール、2025年9月9日 /PRNewswire/ -- Aztech Global Ltd.（「Aztech」）は、シンガポールの2025年ベスト・マネージド・カンパニー（Best Managed Companies 2025）賞プログラムの受賞者として認められました。この名誉ある賞は、Deloitte Privateが授与するもので、優れた業績、リーダーシップ、業界やコミュニティへの貢献が認められた優秀な民間[1]企業を表彰するものです。ベスト・マネージド・カンパニー（Best Managed Companies）プログラムは、戦略、能力、イノベーション、文化、ガバナンスにおいて卓越性を発揮した組織を表彰するプログラムです。

今年は、Aztechが2年連続でベスト・マネージド・カンパニー（Best Managed Companies）賞を受賞する年となりました。これは、同社の弾力性のある運用モデル、規律ある実行、価値主導のイノベーションを証明するものです。同社は、多様な市場セグメントにわたってAIを活用したIoTソリューションを提供し、信頼できるテクノロジー対応製造パートナーという役割を深化させています。

Aztechの会長兼CEOのMichael Mun氏は次のようにコメントしています。「シンガポールのベスト・マネージド・カンパニーの1つとして再び認められたことを誇りに思います。この栄誉は、イノベーション、卓越性、持続可能な成長に対する当社チームの献身を反映しています。この優れたコミュニティの一員であることは、長期的な成功に向けて適応し構築しながら、限界を押し広げ、顧客、パートナー、利害関係者のために価値を創造し続ける上で私たちの原動力となっています。」

シンガポールの主要なビジネス賞の1つであるベスト・マネージド・カンパニー（Best Managed Companies）プログラムは、民間企業が革新者および国の経済成長への主要な貢献者として果たす重要な役割に焦点を当てています。毎年、意欲的な企業は、世界全体を対象としたDeloitteの ベスト・マネージド・カンパニー（Best Managed Companies）の枠組みに基づき、独立した厳格な評価を受け、1,700社を超える世界中のベスト・マネージド・カンパニーと比較されます。

「ベスト・マネージド・カンパニー（Best Managed Companies）賞受賞者として、Aztechは持続可能な成長を推進し、イノベーションを推進し、顧客と従業員に有意義な影響を生み出すシンガポールの優れた民間企業として際立っています。」この賞は、Aztechのリーダーシップと戦略的ビジョンを認めた、卓越性の証として捉えるべきです。「シンガポールおよびそれ以外の地域での同社の継続的な成長と成功を期待しています」とDeloitte Southeast Asiaのベスト・マネージド・カンパニー・リーダー、CHUA How Kiat氏は述べています。

ベスト・マネージド・カンパニー（Best Managed Companies）プログラムは、Deloitte Privateが提供する主力イニシアチブです。Deloitte Privateは、Deloitteの中でも非上場企業および家族経営企業へのサービス提供に特化した部門です。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com