当社連結子会社の株式会社One Bright KOBEが運営するGLION ARENA KOBEに次世代ネットワーク「IOWN」を導入

株式会社スマートバリュー（本社：大阪府大阪市、取締役兼代表執行役社長：渋谷 順、以下：スマートバリュー）の連結子会社である株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）が運営するGLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）に、NTTグループとの連携により次世代通信技術「IOWN」を導入したことをお知らせいたします。

この通信技術を常設設置するのは西日本のアリーナ初であり、これにより、IOWNの特性を活かした新たなライブエンターテインメント環境をお届けすることが可能となります。 今後当社ではIOWNの魅力を最大限活かした様々なアプリケーションやコンテンツの開発などにも注力してまいります。

現地の熱狂や臨場感を遠隔地でも感じることができる新たなエンターテインメント体験の提供にご期待ください。









次世代ネットワーク「IOWN」の導入について

GLION ARENA KOBEは、2025年4月に開業した、神戸の新たなエンターテインメントエリア「TOTTEI」にある、1万人収容可能な関西最大級のアリーナです。国内最高峰の音響・映像設備や視認性・座りやすさにこだわった設計で臨場感あふれる観戦環境にて、B.LEAGUE「神戸ストークス」のホームゲームをはじめとするプロスポーツイベントや音楽コンサート、MICEなど様々なイベントが日々開催されています。

「IOWN」とは、2030年の実用化を目指しNTTが提唱する次世代の通信・情報処理基盤構想です。その実現に向けた初の商用サービスが、通信ネットワークの全区間で光波長を専有するオールフォトニクス・ネットワーク（All-Photonics Network）サービスです。

この「IOWN」を活用して、本アリーナと別会場をリアルタイムで接続することで、「高速・大容量」「低遅延・ゆらぎゼロ」で本アリーナの映像や音声を配信することが可能になりました。離れた会場からもまるで現地にいるようかのような臨場感溢れる体験や、2拠点が一体となる演出等、新たなエンターテインメントを提供していきます。

大阪・関西万博会場と繋いだ「IOWN×FEEL TECH®未来型ライブビューイング」の開催について

2025年10月4日（土）5日（日）、兵庫県、NTTグループと株式会社One Bright KOBE、株式会社ストークスさらにB.LEAGUE、ソフトバンク株式会社が協力をし、神戸ストークス ホーム開幕戦が行われるGLION ARENA KOBEと大阪・関西万博をIOWNと「FEEL TECH®」（※）を活用してリアルタイムに繋ぐ、世界初の “未来型ライブビューイング”を実施します。

「高速・大容量」「低遅延・ゆらぎゼロ」で映像・音声を配信するIOWNと、他者の動作や感覚を受け手の身体や感じ方に合わせて変換し共有する「FEEL TECH®」を組み合わせることで、大阪にいながら、まるでGLION ARENA KOBEにいるかのような試合観戦体験を実現します。

また10月5日（日）には、オープニングイベントとして、GLION ARENA KOBEと万博会場の両会場で応援の掛け合いなどを実施する双方向イベントも実施します。





【ライブビューイング開催概要】

名 称 ：IOWN×FEEL TECH® 未来型ライブビューイング

日 程 ：10月4日（土）18:05～

10月5日（日）14:05～ / 5日（日）13:00より双方向イベント実施予定

会 場 ：大阪・関西万博会場内 フェスティバルステーション

伝送元：GLION ARENA KOBE（神戸市中央区新港町2-1）

参加費 ：無料（事前予約無し）※万博会場への入場料はお客さまご負担

主 催 ：兵庫県

特別協力：NTTグループ（NTT・NTTドコモ・NTT東日本・NTT西日本・NTTデータ・NTTアーバンソリューションズ）

株式会社ストークス、株式会社One Bright KOBE

映像協力：ソフトバンク株式会社・B.LEAGUE（バスケットLIVE）

問合せ ：兵庫県県民生活部文化スポーツ局スポーツ振興課

TEL：078-362-9438 Email：sports_shinko@pref.hyogo.lg.jp

（※）FEEL TECH®

FEEL TECHとは、6G時代の新たな提供価値の一つとして、人間拡張を実現していくための他者の動作や感覚を受け手の身体や感じ方に合わせて変換し共有する技術です。

（https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/ft/001.html）

株式会社One Bright KOBEについて

2025年4月に兵庫県神戸市の新港第二突堤エリアに開業した「GLION ARENA KOBE」を中心としたエンターテインメントエリア「TOTTEI」の運営を担っています。GLION ARENA KOBEは、最大1万人収容のアリーナで、B. LEAGUE「神戸ストークス」の本拠地としても利用される他、音楽ライブや企業イベントなど様々なイベントに利用されています。また、TOTTEIの海側の先端に位置する「TOTTEI PARK」は、365日利用可能な公園として、地域の憩いの場となるよう運営されています。

株式会社One Bright KOBE 会社概要







株式会社スマートバリュー 会社概要