スポーツデポ・アルペンにて『日本国内独占販売』開始

初めてRUN SWOOSHを施したランニングシューズコレクション
“CASUAL RUN CLUB PACK”

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、初めてRUN SWOOSHを施したランニングシューズコレクションである“CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）を国内独占販売いたします。9/12(金)よりスポーツデポフラッグシップストアおよび公式オンラインストアにて先行販売を、9/19(金)より全国のスポーツデポ・アルペン店舗にて一般販売を開始いたします。特別なデザインのランニングシューズをいち早くお手に取っていただけるチャンスです。





■CASUAL RUN CLUB PACKとは
　ランナーから絶大な人気を誇るナイキ ペガサスシリーズから「ペガサス41」「ペガサス プラス」「ペガサス プレミアム」「ペガサス イージーオン」の4モデル、ナイキ史上最大量のクッショニングをもつボメロシリーズから「ボメロ18」「ボメロ プラス」の2モデル、ナイキが誇るスタビリティシューズ「ストラクチャー26」の7モデルにRUN SWOOSHを施した限定コレクションとなります。(※1)
日本での販売はスポーツデポ・アルペンの店舗および公式オンラインストアのみの限定商品となります。
　※1：ペガサスプラス、ペガサスプレミアム、ボメロプラスは一部店舗のみのお取り扱いとなります。



■販売概要
【先行販売】
2025/9/12(金)～9/18(木)(※2)
　※2：9/19(金)より引き続き通常販売となります。
・実施店舗
Alpen TOKYO、Alpen FUKUOKA、Alpen NAGOYA、スポーツデポフラッグシップストアテラスモール湘南店、スポーツデポフラッグシップストア天久店の5店舗および公式オンラインストア

【通常販売】
2025/9/19(金)～
・実施店舗
全国のスポーツデポ・アルペン

■カジュアルランクラブ 特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/nike/casual_run_club/

■展開モデル
・ペガサス41：優れたエネルギーリターンで多くのランナーの足元を支える。





展開サイズ：24cm～28㎝、29㎝（0.5㎝刻み）

・ペガサス プラス：反発力に優れたZoomXクッショニングと軽量のFlyknitアッパーで、ランにエネルギーを注入。




展開サイズ：25cm～28㎝（0.5㎝刻み）

・ペガサス プレミアム：画期的なイノベーションで、ペガサス史上最大のエナジーリターンを実現。



展開サイズ：25cm～28㎝（0.5㎝刻み）

・ペガサス イージーオン：簡単に履けて、新次元のエネルギーリターンを体験できるシューズ。




展開サイズ：24cm～28㎝、29㎝（0.5㎝刻み）

・ボメロ18：2層構造の最高レベルのクッショニングが、柔らかく快適な履き心地を提供。



展開サイズ：24cm～28㎝、29㎝（0.5㎝刻み）

・ボメロプラス：フルスタックの抜群に柔らかい最高レベルのクッショニングが、レベルアップした快適な履き心地を発揮。





展開サイズ：24cm～28㎝、29㎝（0.5㎝刻み）

・ストラクチャー26：サポート性に優れたクッショニングと最適な安定性で、固定感のある履き心地を追求。




展開サイズ：24cm～28㎝、29㎝（0.5㎝刻み）

株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営








本件に関するお問合わせ先
https://store.alpen-group.jp/corporate/