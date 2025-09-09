【創業1960年 老舗キムチ専門店第一物産】キムチソムリエ直伝！新感覚のフルーツキムチ「ぶどうキムチ」新発売～爽やかなシャインマスカットの甘みと、奥深い旨辛さが織りなす絶妙なハーモニー～

株式会社第一物産

株式会社第一物産【本社：東京都台東区 代表：キムチソムリエ 姜恵蘭（かん へらん）】は、創業65周年を記念して、キムチソムリエ直伝のレシピで仕込んだ、とびきり新しいフルーツキムチ「ぶどうキムチ」を、2025年10月1日より直営店上野本店と公式オンラインショップ（URL：https://shop.d1b.jp/）で、50個の数量限定、期間限定で販売します！

ブドウキムチ

フルーツを「食事」に取り入れる、ワクワクするような新しいキムチ「ぶどうキムチ」は、旬のシャインマスカットをキムチにすることで、フルーツを食事のメインとしても楽しめる、新しい食の可能性に挑戦しました。いつもの食卓に、驚きと彩りをプラスする一品です。進化系のキムチで秋の食卓を彩りませんか？

甘味・酸味・辛味が絶妙！サラダ感覚でパクパク食べられる万能キムチ「ぶどうキムチ」は、シャインマスカットの爽やかな甘味と酸味、そして秘伝の薬味が織りなす奥深い辛味が絶妙なバランス。サラダみたいに気軽に食べられて、ワインや日本酒のおつまみにもぴったりです。

ホームパーティや、ちょっとしたサプライズの差し入れにも喜ばれること間違いなし！

好きな組み合わせでアレンジも楽しめる！

カナッペにしたり、チーズと合わせたり、さっと湯がいたエビやイカなどと合わせてもう一品！そのままでも美味しいけれど！半分に切って冷製パスタや、冷麺などのトッピングにもよく合う「ぶどうキムチ」です。

おかげさまで６５周年

第一物産は今年６５周年を迎えます。お客様に感謝を込めて、キムチソムリエ監修の新商品や様々なイベントを考えておりますのでお楽しみに！

65周年記念イベント年間スケジュールはこちら(https://www.d1b.jp/info/1040/)

キムチソムリエ 姜 恵蘭（かん へらん）

【“キムチソムリエのいるお店 サランチェ“楽天公式ショップ】

https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/

【“キムチソムリエのいるお店 サランチェ“公式Instagram】

https://www.instagram.com/sarangchae_kimchi/

【"キムチソムリエ恵蘭"note】

https://note.com/kimchi_sommelier

メディア紹介＆受賞商品

●2025年6月 株式会社マガジンハウス出版「クロワッサン」

【紹介商品：白菜キムチ】

●2025年４月株式会社ハースト婦人画報社運営「Women’s Health」

【紹介商品：水キムチ、ハナキムチ白菜】

●2025年4月 角川春樹事務所「美人百花」【紹介商品：牡蠣キムチ】

●2025年2月 テレビ愛知株式会社運営「webメディア ワンジョン」

【紹介商品：ペチュキムチ、カクテキ、チャンジャ、セロリキムチ、オリーブキムチ、4種の彩りナムル】

●2024年11月 日本テレビ系列「ZIP！」【紹介商品：帆立キムチ】

●2024年11月 日本テレビ系列「ニノさん」

【紹介商品：梅ぼしキムチ、干し鱈キムチ、カレーニンニクキムチ、水キムチ】

●2024年11月 宝島社出版「大人のおしゃれ手帖」【紹介商品：水キムチ】

●2024年９月 プレジデント社出版「dancyu」【紹介商品：梅ぼしキムチ、トマトベリーキムチ】

●株式会社ハースト婦人画報社出版 エル・グルメ 2024年7月号 No.41

【紹介商品：ペチュキムチ、梅ぼしキムチ、セロリキムチ】

●2024年７月「オモニの食卓海鮮スンドゥブチゲセット１人前」

ジャパンフードセレクション グランプリ受賞

https://www.japan-foodselection.com/prize/yd8m2hg6kib8 (https://www.japan-foodselection.com/prize/yd8m2hg6kib8)

●2023年度「水キムチ」おもてなしセレクション受賞

https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2300-01-096/

●2023年9月 テレビ朝日系列「じゅん散歩」

【紹介商品：ペチュキムチ、梅ぼしキムチ、つぶ貝キムチ】

https://www.tv-asahi.co.jp/junsanpo2023/backnumber2/0711/index.html (https://www.tv-asahi.co.jp/junsanpo2023/backnumber2/0711/index.html)

●2022年９月 日本テレビ「ヒルナンデス」

【紹介商品：ペチュキムチ、オリーブキムチ、梅ぼしキムチ】

●2022年９月 フジテレビ「めざましテレビ」 【紹介商品：チャンジャ】

株式会社第一物産

【会社概要】

社名：株式会社第一物産

本社所在地：東京都台東区東上野2-10-12 オクヤビル４階

代表取締役：姜恵蘭

設立： 1978年（1960年創業）

主な事業：

・キムチ、ナムル類、調味料・タレ類、冷凍食品を中心とした製品の製造販売

・PB 製品の開発販売および韓国唐辛子、香辛料をはじめとする韓国食材の輸入販売

・百貨店、およびスーパーでの催事の企画運営 自社工場での手仕込み製造

・コミュニティ「恵蘭ヘラン’s Kitchen」の企画運営

・キムチ・韓国料理教室・イベントの運営

・オンラインショップの運営

【直営店：上野本店】

住所：東京都台東区東上野2-15-5

※常時20種類以上のキムチを販売しております。

【上野本店に関するお問い合わせ先】

03-3831-1323

店舗情報は下記URLにて

URL：https://www.d1b.jp/customer/

●HP

https://www.d1b.jp/ (https://www.d1b.jp/)

●公式オンラインショップ

https://shop.d1b.jp/ (https://shop.d1b.jp/)

●公式メルカリショップス

https://mercari-shops.com/shops/ArbY53GMy7fyZTQA5Y7eAg (https://mercari-shops.com/shops/ArbY53GMy7fyZTQA5Y7eAg)

●公式Instagram

https://www.instagram.com/d1b1960/?hl=ja

●公式LINE

https://page.line.me/492biqxn?openQrModal=true (https://page.line.me/492biqxn?openQrModal=true)

●公式X

https://x.com/daiichibussan

