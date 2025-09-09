2025年9月5日（金）の『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』放送はMAZZELのHAYATOとの公開収録の様子をお届け！

株式会社 NEOWIZゲームオン

報道関係各位

2025年9月9日（火）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動した日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）では、2025年9月5日（金）の放送回は安達祐人 Show Case「BLUE SPRING」第2部で行ったMAZZELのHAYATOとの公開収録の様子をお届けしました。

また同日のチャート投票ではWinter Ahead (with PARK HYO SHIN) V(BTS), PARKHYOSHINが1位を獲得し、番組内で紹介されました。

■当番組初となる公開収録、MAZZELのHAYATOさんをゲストに迎えた安達祐人 Show Case「BLUE SPRING」の様子をお届け！

9月5日（金）放送の「Pick Up Artist」コーナーでは、安達祐人 Show Case「BLUE SPRING」第2部で行われた、MAZZELのHAYATOさんとの公開収録の模様がオンエアされました。

第2部では“K-POPイントロクイズ対決”が繰り広げられ、K-POP好きとして知られるHAYATOさんと安達さんが白熱。特にIKONの「LOVE SCENARIO」が流れると、二人はすかさずボタンに手を伸ばし、まさに早押しバトルの様相に。激しい押し合いの末、見事に正解を掴んだのはHAYATOさん。曲にまつわる思い出を語り、会場を沸かせました。また、安達さんはIKONメンバーについて「活動時期から仲良くさせてもらっていたお兄さんたちなので、久しぶりに会いたいなと思いました」とコメント。さらにHAYATOさんが「この曲が出た2018年は中学2年生で、登下校中によく聴いていました」と振り返ると、安達さんが「7年前が中学2年生？」と世代ギャップに驚く場面もありました。

最後に、公開収録を終えた感想としてHAYATOさんは「番組に2回呼んでいただいて、イントロクイズで勝つこともできてとても楽しかったです」と笑顔を見せ、安達さんも「日本人同士でK-POPイントロクイズができて本当に楽しかったです」と語り、初の公開収録を締めくくりました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

9月5日（金）の放送回でV、PARK HYO SHIN 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャート1位は、BTSのVとパク・ヒョシンによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」となり、番組内でもオンエアされました。

さらに3位には、先月リリースされたStray Kidsの韓国4枚目のフルアルバム『THE 4TH ALBUM "KARMA"』のタイトル曲「CEREMONY」が初登場ランクイン。圧倒的なパフォーマンス力で早くもチャート上位に食い込み、その存在感を見せつけています。

9月8日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1739_1_9c680928a2e4525c6f2bd51fc7ef0290.jpg?v=202509090256 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/(https://idolchamp.jp/)

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp(https://x.com/idolchamp_jp)

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/(https://kstar-vote.com/)

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj(https://x.com/kstar_pj)

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/(https://www.instagram.com/kstar_pj/)

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018(https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018)

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All rights reserved. (C)MBC PLUS All rights reserved.

(C)NEOWIZ GameOn Corp. All rights reserved.