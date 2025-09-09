高価格帯スマホが絶好調！2025年上半期に過去最高販売を達成｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月9日】
主なポイント
・世界のプレミアムスマートフォン市場の販売台数は、2025年上半期に前年同期比8%増加し、上半期としては過去最高を記録しました。
・プレミアム化の追い風を受け、ほとんどのブランドと地域でこのセグメントが成長しました。
・Appleは前年同期比3%増となり、新興市場での成長が牽引し、全体の売上高の62%以上を占めました。
・Appleに次ぐのはSamsung（前年同期比7%増）でした。S25シリーズはS24シリーズよりも好調で、Samsungの成長を牽引しています。
・Xiaomiは第3位のブランドで、前年同期比55%増の成長を遂げました。成長の大きな要因は中国市場です。XiaomiのプレミアムEV発売によるハロー効果が、同社のスマートフォン事業にプラスの影響を与えています。
・Googleは5年ぶりにプレミアムスマートフォンブランドのトップ5に躍り出ました。 Pixel 9シリーズの好調な業績、新規市場への進出、そしてより積極的なマーケティング活動が牽引し、売上高は前年同期比で倍増しました。
カウンターポイントリサーチの2025年7月版「Handset Model Sales Tracker」によると、世界のプレミアムスマートフォン市場の販売台数は2025年上半期に前年同期比8%増となり、上半期としては過去最高を記録しました。この成長率は、同時期に前年同期比4%増だったスマートフォン市場全体を大幅に上回りました。消費者がスマートフォンをより頻繁に利用し、より良い体験と価格の上昇を求めてプレミアムデバイスにアップグレードする傾向が続いているため、地域全体で「プレミアム化」の強い傾向が見られます。ほとんどのブランドと地域がこのセグメントで成長し、「プレミアム化」の追い風に乗っています。全体として、プレミアム市場は世界のスマートフォン売上高の60%以上を占め、このセグメントの戦略的重要性を浮き彫りにしています。
Appleは上半期も最大のブランドであり、前年同期比3%増でプレミアム市場の62%のシェアを獲得しました。しかし、他のOEMの成長がはるかに速いため、シェアは低下しました。Appleは新興市場でシェアを拡大しましたが、中国ではHuaweiとXiaomiにシェアを奪われました。Huaweiは、忠実な顧客基盤と強力なオフラインプレゼンスにより、中国で依然として人気の高い選択肢です。同社は、Appleから失った市場シェアを着実に取り戻しつつ、三つ折りのMate XTなど、ユニークなデザインのデバイスの発売を通じて、マインドシェアを獲得しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329233&id=bodyimage1】
Xiaomiは、中国のプレミアムセグメントでもシェアを伸ばしました。同社は、スマートフォンだけでなく、EVやIoT事業など、あらゆる分野でプレミアム化を進めています。プレミアムEVの発売によるハロー効果は、EVやIoT事業と密接に連携しているXiaomiのスマートフォン事業に恩恵をもたらしています。
Googleは、発売から5年でプレミアムスマートフォンブランドのトップ5に躍り出ました。Pixel 9シリーズの好調な業績、新規市場への進出、そしてより積極的なマーケティング活動により、売上高は前年比で倍増しました。 Googleは、Pixelシリーズをハードウェア仕様にとどまらず、クリーンなソフトウェアエクスペリエンスを備えたAIファーストデバイスとして位置付けることで、差別化に注力してきました。Pixelデバイスに対する消費者の信頼は高まっています。
