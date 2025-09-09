“もこもこ”のワイングラスやオーブンウェア、Francfranc初の「せいろ」など、秋の味覚を楽しむ新作テーブルウェアを9月26日より展開

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc(フランフラン)』は、全国の Francfranc 店舗※1にて、秋の味覚を華やかなテーブルで楽しむ新作テーブルウェアを2025年9月26日（金）より展開します。また、Francfrancオンラインショップでは2025年9月18日（木）より先行展開します。

今回のコレクションでは、料理を引き立てるバイオフィリックデザインのセラミックや、旬のワインが映える“もこもこ”グラス、きのこや根菜など秋の味覚を手軽に調理できるオーブンウェアなど、秋のテーブルを彩る多彩なアイテムが揃います。

さらに今回、Francfranc初となる「せいろ」も同時発売。近年注目される蒸し調理を、洋風でユニークなデザインやカラフルなカラーリングで表現し、和の枠にとらわれない“映える食卓”を演出します。

気心知れた友人との女子会や、ゆっくりと味わう大人のおうち時間にもぴったりなテーブルウェアで、秋の味覚を豊かに楽しむダイニングシーンを提案します。

※1：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。

＜ダイニングアイテム＞

旬の食材とともに過ごす大人の“おうち飲み”に。料理を引き立てるトレンドデザインのセラミックや、気分を高める“もこもこ”グラス、盛り付けるだけで映えるオーブンウェアやガラス食器をラインアップ。自然を感じさせるデザイン、遊び心あるフォルムを取り入れ、ワンランク上の食卓を演出します。

【商品名】ストーナ プレート S

【種類】ブラウン/ベージュ/ピンク/ホワイト

【価格】各1,400円

【商品名】ストーナ ディーププレート L

【種類】ブラウン/ベージュ/ピンク/ホワイト

【価格】各2,200円

【商品名】ストーナ プレート ラウンド LL

【種類】ブラウン/ベージュ

【価格】各2,400円

【商品名】ストーナ プレート スクエア L

【種類】ピンク/ホワイト

【価格】各2,200円

トレンドのバイオフィリックデザインをふんだんに取り入れたセラミックシリーズです。自然の石のように豊かな表情を持たせ、単なる色違いではなく多彩な模様を取り入れて石を表現し、縁に丸みを加えることで柔らかさとトレンド感を演出しました。ラウンドプレートは一般的なピザのMサイズがぴったり収まるサイズ展開で、パンやデリをのせるだけで食卓が華やぎます。浅めに設計したディーププレートは通常のプレートとしても深皿としても使える万能さが魅力。取り皿にぴったりな小ぶりサイズも揃えています。

【商品名】ワンハンドル オーブンウェア M

【種類】ブラウン/ピンク/アイボリー/ブルー

【価格】各1,200円

もこもこの持ち手が食卓に映えるオーブンウェアです。トースターでも使用可能で、お好みの具材にオリーブオイルと調味料を加えて焼くだけで、手軽に美味しいアヒージョが作れます。

【商品名】トリベット

【種類】 アーチ/カーブ

【価格】各1,400円

セラミック製のカーブデザインが印象的な鍋敷きです。「ワンハンドル オーブンウェア」とコーディネートを楽しめるほか、バゲットをのせるトレイとしても活躍します。

【商品名】ウェーブレット ガラスボウル SS・M

【種類】SS:ブラウン/ピンク・M:ブラウン/クリア/グリーン/ブルー

【価格】SS:各900円・M: 各1,400円

【商品名】ウェーブレット ガラスプレート ロング

【種類】ブラウン/クリア

【価格】各2,000円

パーティーシーンに抜け感をもたらすガラス食器です。自然の動きを思わせるバイオフィリックなフォルムは、買ってきた料理をそのまま盛り付けても映えるデザインです。細長いプレートはカルパッチョやカナッペに最適で、大小のボウルはフルーツやスナックからソースまで幅広く対応。色合いを合わせて組み合わせれば、より華やかなコーディネートが楽しめます。

【商品名】もこもこ ワイングラス

【種類】ブラウン/クリア

【価格】各1,400円

【商品名】もこもこ シャンパングラス

【種類】ブラウン/クリア

【価格】各1,400円

トレンド感のある“もこもこ”をガラスで表現した、キャッチーなフォルムのワイングラスです。個性的な形ながらも落ち着いたカラー展開で、食卓に自然に溶け込みます。

【商品名】セラミック ゴブレット

【種類】ピンク/ブルー

【価格】各1,800円

トーテムポールのような造形とカラフルな色合いが特徴のゴブレットです。ホットワインにも適したセラミック製で、旬のワインを楽しめます。カラーごとに持ち手の形状を変えており、並べるだけでオブジェのように空間を彩ります。

【商品名】シーン ロングタンブラー

【種類】ゴールド/シルバー

【価格】各1,400円

カクテルやビールを楽しむために開発したロングサイズのグラスです。シンプルながらフット部分のメッキ加工がアクセントとなり、パーティーシーンをワンランク上の雰囲気に引き上げます。

【商品名】カトラリーレスト ポンポン

【種類】ブラウン/ピンク/アイボリー/ブルー

【価格】各700円

丸みを帯びたフォルムがかわいいカトラリーレストです。カラフルな4色展開で、カトラリーをぽこぽことした隙間にぴったり収めながら、食卓を華やかに彩ります。

【商品名】アーチ コースター

【種類】ピンク/ブルー

【価格】各550円

【商品名】カーブ コースター

【種類】アイボリー/グリーン

【価格】各550円

カーブやアーチを取り入れた曲線デザインが特徴のセラミックコースターです。ポップなアクセントとしてコーディネートに映えるだけでなく、小物を置くミニトレイとしても活躍します。

【商品名】セラミックカトラリーケース

【種類】ピンク/アイボリー

【価格】各3,200円

【商品名】セラミックバスケット

【種類】 ピンク/アイボリー

【価格】各3,800円

セラミック製のカトラリーケースとバスケットです。来客時に食卓へ出すだけでコーディネートを格上げし、バスケットはフルーツやお菓子を入れて見せる収納としても楽しめます。セラミック素材なので、汚れても洗える実用性も備えています。

【商品名】フリンジ ランチマット

【種類】ピンク/アイボリー/グリーン/ブルー

【価格】各960円

【商品名】フリンジ テーブルランナー

【種類】ピンク/アイボリー

【価格】各2,000円

テクスチャー感のある生地を使ったランチマットとテーブルランナーです。

フリンジがポイントのワントーンデザインで、どんな食器とも合わせやすく、シンプルながらおしゃれな雰囲気を添えます。

＜せいろ＞

Francfrancから初の「せいろ」シリーズが登場。近年トレンドの蒸し調理を、Francfrancらしい洋風でユニークなデザインやカラフルな色と組み合わせることで、和のイメージにとらわれず、日常の食卓を華やかに彩る“映える食卓”を演出します。

【商品名】竹製 せいろ 18cm・21cm

【価格】18cm:1,800円・21cm:2,200円

Francfranc初のせいろです。いつもの食材も蒸し器で調理するだけで、栄養を逃さず、素材本来の旨みや甘みを引き出してくれます。

お肉は余分な脂が落ちヘルシーに。天然素材が余分な水分を吸収するため、蒸し料理をより美味しく仕上げることができます。

【商品名】せいろプレート 20-24cm対応

【価格】1,580円

お手持ちのフライパンや鍋にのせて、せいろを安定して使える専用プレートです。直接鍋に当たらないので焦げ付き防止にも役立ちます。

【商品名】IH・直火 ソースパン 20cm

【種類】ピンク/グレー

【価格】各3,200円

せいろを可愛く、スタイリッシュに演出できる専用ソースパンです。IHと直火の両方に対応し、取っ手はモダンなデザインなので、せいろを使っても和風になりすぎず洋風コーディネートにも馴染みます。深型なので蒸し器を使わない簡易蒸し料理にも便利。セラミックコーティングで焦げ付きにくく、熱伝導にも優れています。

【商品名】バイカラー リムボウル Ｓ

【種類】レッド/ピンク/ホワイト/ブルー

【価格】各800円

【商品名】バイカラー リムプレート Ｍ・L

【種類】ホワイト/ブルー

【価格】M:各1,000円・L:各1,600円

せいろとセットでコーディネートしやすいボウルとプレートです。ボウルはポン酢やごまだれなど、蒸した食材のディップに最適です。プレートは蒸したせいろをテーブルに出す際の受け皿として使用でき、Mサイズは日常使いに便利な大きさ、Lサイズは大皿料理やワンプレートごはんにも活躍します。色の組み合わせでモダンな雰囲気が生まれ、旬の食材を華やかに引き立てます。

【商品名】スカラップ 蒸しカップ

【種類】レッド/ピンク/ホワイト/ブルー

【価格】各1,300円

スカラップ形状が可愛い茶碗蒸し器です。4色展開で、縦縞と横縞の2種類のデザインから選べます。和のイメージが強い茶碗蒸しも、カラフルに彩ることで華やかに仕上がります。

【商品名】ガラス豆鉢

【種類】ピンク/ホワイト/イエロー

【価格】各1,300円

コロンとしたフォルムが可愛いガラスの豆鉢です。耐熱ガラス製で熱にも強く、せいろの中に入れてゆで卵やバーニャカウダのソースを温めるなど、幅広くお使いいただけます。

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。また、配送状況により展開日は予告なく変更になる可能性がございます。