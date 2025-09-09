なりたい素肌を超えていく。美容液発想のベースメイク。2025年10月15日（水）リニューアル新発売

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、美容液発想で悩みを隠すベースメイクライン（グロウスキンフィルター（下地）/ラスターフィニッシュ ファンデーション/シームレスエッセンスパウダー（パウダーファンデーション）/リフレクトアップ コンシーラー/ハイカバー コンシーラー/ミラーフィニッシュパウダー）全6アイテムを、2025年10月15日（水）よりリニューアル新発売いたします。

エイジングケア※専門ブランドのアテニアがたどり着いた、肌が喜ぶ美容液発想のベースメイクで、見せたくないノイズはしっかりカバーしながら、素肌そのものが美しいかのように仕上げます。

“ベースメイクが厚塗りになるのは嫌だけど、肌悩みはしっかり隠したい” “肌悩みは増えていくのに、隠せば隠すほど綺麗に仕上がらない” “メイクしている間もスキンケア効果が欲しい”といった、カバー力もスキンケア効果も諦めたくない、欲張りな大人のためのベースメイクです。

※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと

悩みをカバーしながら美を育む、美容液処方

■スキンケア効果で美を育む

・美を叶える理想の肌バランスに導く

話題の美容液成分を凝縮したスキンケア設計。

ツヤ・透明感・キメ・ハリ・血色感を整え、使うほどに理想の肌バランスへと導きます。

■メイク効果で、素肌っぽく隠す

・厚塗りにならずに悩みをカバーする。「薄膜設計」

美容液のようにみずみずしく肌になじみ、つけていることを忘れるほどの薄膜設計。素肌感を残しつつ肌にピタッとフィットし、毛穴や色ムラなどの肌悩みをカバーします。

・「W美肌耐久ラスティング」

肌がべたつく環境下では皮脂・汗を吸収しテカりを防ぎ、乾燥する環境下では乾きに応じて水分を放出し、肌の乾燥を防ぎます。さらっとしているのにうるおいに満ちた肌を長時間保ちます。

製品情報

■美容液・化粧下地 『グロウスキンフィルター』 (全2色) SPF35/PA+++

自然にトーンアップして、大人の肌悩みを補正する化粧下地。色ムラ、毛穴やシワによる凹凸など、肌のノイズとなる要素をフラットにカモフラージュし、理想の素肌感に仕上げます。肌にのせた瞬間に美容液のようになめらかにのび広がり、この後に重ねるファンデーションの密着度を格段に高めます。

無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）※12時間耐久性試験実施済み（効果の現れ方には個人差があります。）

特長

１. 肌とシンクロする「セラムグリップ処方」

ストレッチ性のある薄膜が肌に密着し、細かい凹凸をフラットに。肌とファンデーションを接着剤のようにつなぎとめます。

２. 輝きのヴェールをかける「ライトパワリングセンサー」

肌に反射する光を増幅＆拡散し、まるでヴェールをまとったかのような輝きで肌悩みをカモフラージュ。自然なツヤ肌を宿します。

３. 毛穴も小ジワも目立たせない「スムースリファイン処方」

毛穴やシワなどの凹凸悩みを、埋めることなく光でカモフラージュ。厚塗り感なく凹凸をカバーし、軽やかな美肌印象に。

４. 血色感が際立つ「色ムラカバー効果」

光の中でも色ムラを目立ちにくくする赤色光をキャッチしてコントロール。血色感や色ムラを整え、ヘルシーな肌印象に。

■『ラスターフィニッシュ ファンデーション』（全5色） SPF30/PA+++

シワやたるみさえもカバーし生命力あふれるハリ感を再現するファンデーション。シミやくすみなどの色悩みをカバーし、肌の内側から生命力あふれる肌に。薄膜でありながらピンとしたハリ感を実現し、まるで引き上がったかのような若々しい肌印象を叶えます。

無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。） ※12時間耐久性試験実施済み（効果の現れ方には個人差があります。）

特長

１. タイムターゲットWリフト処方で、シワやたるみをカモフラージュ

高密着シルクフィットポリマーが肌表面に密着し、ピンとしたハリを再現。さらに「白麹発酵コラーゲン」が使うほどに角層のうるおい力をサポートし、押し上げるようなふっくらとしたハリ肌へと導きます。

２. なめらかで心地よい使用感＆うるおいを長時間キープする新設計「オイルセラムエマルジョン」

美容液を抱え込んだ濃密なオイルセラムゲルが、肌表面をなめらかなヴェールで包み込みます。メイクをしている間ずっと、肌内側のうるおいをキープします。

■『シームレスエッセンスパウダー』 （全5色） SPF35/PA＋＋＋

粉感なく素肌になりすますパウダーファンデーション。シアーなパウダーに配合されたジェル成分が光を拡散し、素肌っぽいツヤ感とともに肌を自然にトーンアップ。美容液成分をたっぷり配合したシルキーなパウダーが表情に沿うようになめらかにフィットし、ナチュラルな立体感を引き立てます。

無香料、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）

特長

１. ひと塗りで光を宿す「シームレスジェルパウダー」

カバー粉体をジェルと一緒に配合することで、肌の上で光拡散を行い、毛穴やくすみを自然にカバー。素肌そのものが美しいと錯覚させるような仕上がりに。

２. 光を反射して毛穴をぼかす「ナチュラルフォギーパウダー」

金平糖のような形をした粉体が光の力でソフトフォーカス効果を発揮。毛穴を埋めるのではなく光で飛ばしてカモフラージュ。

１. 肌に溶けこむような、しっとりとした付け心地「ベルベット処方」

美容成分を配合したムースを、低圧でプレスし乾燥させたパウダー。粉っぽさを感じにくいしっとりとした質感に仕上げました。

■『リフレクトアップ コンシーラー』 SPF25/PA＋＋

色でカバーするのではなく、ピンクのフィルターと光のW補正で悩みを飛ばすリキッドタイプのコンシーラー。目もとや口もとのたるみ

影を光でカモフラージュし、まるでリフトアップしたかのようなフレッシュな表情が手に入ります。

無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、紫外線吸収剤不使用、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）※12時間耐久性試験実施済（効果の現れ方には個人差があります。 ）

特長

１. 狙った場所にピタッと止まる「ノンスリップフィット設計」

やわらかな薄膜が肌表面を均一に覆い、ピタッとフィット。上に重ねるパウダーやファンデーションがムラなく密着します。

１. 肌をワントーン明るくする「ピンクシャインフィルター設計」

ピンクトーンのクリームに潜んだ偏光ピンクパールが光を反射し、シミなどの色ムラや毛穴などの凹凸もカバー。

■『ハイカバー コンシーラー』 （全2色）SPF30/PA+++

素肌と同化するように密着し、シミやソバカス、肝斑などの肌ノイズの原因となる色ムラをしっかりカバー。それでいて薄膜だからヨ

レや崩れが気になりにくく、1日中快適に欠点レスな肌をキープします。保湿力が高く、悩みが出やすい目もとにもしっかりうるおい

をチャージします。

無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、紫外線吸収剤不使用、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）※12時間耐久性試験実施済（効果の現れ方には個人差があります。）

特長

１. 肌色を均一に整える「ハイカバー粉体」

カバー力の高い粉体が濃いめのシミや色ムラをしっかりカバー。気になる肌ノイズを隠ぺいし、欠点のない肌を演出します。

２. あらゆる悩みにフィットするこだわりのカラー展開

カバー力の秘密は、大人女性のあらゆる肌トーンを分析して生まれた絶妙なカラー展開にあり。密着皮膜が凹凸にもフィット。

■フェイスパウダー 『ミラーフィニッシュパウダー』＜プレストタイプ＞（全2色）SPF35/PA++

多様に輝く「アテニア ジュエリーパウダー※」を配合し、肌のくすみや色ムラを均一に補正。うるおいと皮脂のバランスを整えること

で透明感がより一層高まります。きめ細かいパウダーが薄く肌に密着し、毛穴浮きも気になりません。

無香料、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）

特長

ギラつかず繊細に輝く、「アテニア ジュエリーパウダー※」配合

ギラつきのない上品な輝きが叶うのは、光でツヤをコントロールしているから。複雑に反射する光を利用して、悩みまでも跳ね返します。

※アテニア ジュエリーパウダー：ナイロン-12、窒化ホウ素、シルク、硫酸Ba、アルミナ