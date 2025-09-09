「ほっともっと」公式アプリから応募できる！【第二弾】『ほっともっと 超弁当祭』第二弾は「ほっともっとパワーアップ大作戦」「北口榛花選手」「小田凱人選手」のサイン入りグッズがもらえる！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年8月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、2025年4月より「ほっともっと」公式アプリにおいて、『ほっともっと 超弁当祭』を実施しております。

第二弾は、「ほっともっとパワーアップ大作戦」と題し、「ほっともっと」のアンバサダーを務める、女子やり投げの「北口榛花選手」、プロ車いすテニスプレイヤーの「小田凱人選手」の好きなおかずを詰め込んだ「スペシャルスポーツ弁当」の発売を記念して、「北口榛花選手」「小田凱人選手」のサイン入りグッズなどの豪華賞品をプレゼントいたします。奮ってご参加ください。

■「ほっともっと 超弁当祭」概要

『ほっともっと超弁当祭』は「ほっともっと」公式アプリより参加が可能です。

全4回の実施を予定しており、今回は第ニ弾の「ほっともっとパワーアップ大作戦」です。

応募方法は簡単なステップですので、奮ってご参加ください。

■『ほっともっと 超弁当祭』のスペシャルサイト

「ほっともっと」公式ホームページにスペシャルサイトを公開いたします。

【スペシャルサイトURL】

https://www.hottomotto.com/lp/chobentomatsuri/sports/

※2025年9月11日(木)10:00より公開

■「ほっともっとパワーアップ大作戦」詳細

「ほっともっと」のアンバサダーを務める、女子やり投げの「北口榛花選手」、プロ車いすテニスプレイヤーの「小田凱人選手」の好きなおかずを詰め込んだ「スペシャルスポーツ弁当」発売を記念して、「北口榛花選手」「小田凱人選手」のサイン入りグッズなどの豪華賞品をプレゼントいたします。

「ほっともっと」公式アプリ内のスペシャルサイトよりご応募ください。

■賞品、当選人数

・北口榛花選手サイン入りバッグ：2名様

・小田凱人選手サイン入りラケットバッグ：2名様

・エアウェーヴ ベッドマットレスS02シングル：3名様

※賞品をお選びいただくことはできません

■応募期間

9月11日(木)10:00～9月30日(火)23:59

■応募方法

１.公式アプリをダウンロード

２.アプリ内のキャンペーンサイトより「応募フォーム」へアクセス

３.必要事項を入力後、応募完了

応募いただいた方の中から抽選させていただきます。

※当選者へのご連絡は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

・アプリダウンロード

URL：https://yappli.plus/hottomotto_news

■「ほっともっと」公式Xでも豪華賞品が当たるキャンペーンを実施！

「X」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー

２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」

※その場で当選が分かるキャンペーンです。

■賞品、当選人数

・北口榛花選手サイン入り色紙：5名様

・小田凱人選手サイン入り色紙：5名様

・エアウェーヴ ピロースタンダード(枕)：10名様

※賞品をお選びいただくことはできません

■応募期間

9月11日(木)15:00～9月16日(火)23:59

※期間中、毎日15:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。

※その場で当選が分かるキャンペーンです。

※当選者の方へのみ、「ほっともっと」公式XよりDMをお送りいたします。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)

https://x.com/hottomotto_com

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

ほっともっとお客様センター

https://www.hottomotto.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/