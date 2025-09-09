「ほっともっと」公式アプリから応募できる！【第二弾】『ほっともっと 超弁当祭』第二弾は「ほっともっとパワーアップ大作戦」「北口榛花選手」「小田凱人選手」のサイン入りグッズがもらえる！
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年8月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では、2025年4月より「ほっともっと」公式アプリにおいて、『ほっともっと 超弁当祭』を実施しております。
第二弾は、「ほっともっとパワーアップ大作戦」と題し、「ほっともっと」のアンバサダーを務める、女子やり投げの「北口榛花選手」、プロ車いすテニスプレイヤーの「小田凱人選手」の好きなおかずを詰め込んだ「スペシャルスポーツ弁当」の発売を記念して、「北口榛花選手」「小田凱人選手」のサイン入りグッズなどの豪華賞品をプレゼントいたします。奮ってご参加ください。
■「ほっともっと 超弁当祭」概要
『ほっともっと超弁当祭』は「ほっともっと」公式アプリより参加が可能です。
全4回の実施を予定しており、今回は第ニ弾の「ほっともっとパワーアップ大作戦」です。
応募方法は簡単なステップですので、奮ってご参加ください。
■『ほっともっと 超弁当祭』のスペシャルサイト
「ほっともっと」公式ホームページにスペシャルサイトを公開いたします。
【スペシャルサイトURL】
https://www.hottomotto.com/lp/chobentomatsuri/sports/
※2025年9月11日(木)10:00より公開
■「ほっともっとパワーアップ大作戦」詳細
「ほっともっと」のアンバサダーを務める、女子やり投げの「北口榛花選手」、プロ車いすテニスプレイヤーの「小田凱人選手」の好きなおかずを詰め込んだ「スペシャルスポーツ弁当」発売を記念して、「北口榛花選手」「小田凱人選手」のサイン入りグッズなどの豪華賞品をプレゼントいたします。
「ほっともっと」公式アプリ内のスペシャルサイトよりご応募ください。
■賞品、当選人数
・北口榛花選手サイン入りバッグ：2名様
・小田凱人選手サイン入りラケットバッグ：2名様
・エアウェーヴ ベッドマットレスS02シングル：3名様
※賞品をお選びいただくことはできません
■応募期間
9月11日(木)10:00～9月30日(火)23:59
■応募方法
１.公式アプリをダウンロード
２.アプリ内のキャンペーンサイトより「応募フォーム」へアクセス
３.必要事項を入力後、応募完了
応募いただいた方の中から抽選させていただきます。
※当選者へのご連絡は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
・アプリダウンロード
URL：https://yappli.plus/hottomotto_news
■「ほっともっと」公式Xでも豪華賞品が当たるキャンペーンを実施！
「X」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」
※その場で当選が分かるキャンペーンです。
■賞品、当選人数
・北口榛花選手サイン入り色紙：5名様
・小田凱人選手サイン入り色紙：5名様
・エアウェーヴ ピロースタンダード(枕)：10名様
※賞品をお選びいただくことはできません
■応募期間
9月11日(木)15:00～9月16日(火)23:59
※期間中、毎日15:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。
※その場で当選が分かるキャンペーンです。
※当選者の方へのみ、「ほっともっと」公式XよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)
https://x.com/hottomotto_com
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
ほっともっとお客様センター
https://www.hottomotto.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/