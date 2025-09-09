こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明海大学】第3回浦安キャンパス市民講座「元気の源はお口から！歯と栄養からオーラルフレイルを考えよう！」を9月20日（土）に開催
明海大学浦安キャンパス（千葉県浦安市／学長：中嶌裕）では、第3回浦安キャンパス市民講座「元気の源はお口から！歯と栄養からオーラルフレイルを考えよう！」を、9月20日（土）に開催する。〔参加費無料、要事前申込〕
明海大学では地域社会との交流や学術・研究成果の還元を目的として、本学教員の研究領域に関連する分野を中心に市民講座を行っている。
第3回目となる今回は、歯学部歯学科の大岡貴史教授が講師を務め、「元気の源はお口から！歯と栄養からオーラルフレイルを考えよう！」を開催。人生100年時代において健康な生活を長く続けるために大切な「お口」「栄養」にスポットライトを当て、お口の力が下がる「オーラルフレイル」を予防するヒントについて紹介する。また、子どものお口の力の発達のサポートについても解説する。
※オーラルフレイルとは...
加齢に伴って起こるお口の状態の変化（歯の数・口腔衛生・機能など） に加え、お口の健康への関心の低下や心身の予備力の低下が重なることで、お口の働きが弱くなり、やがて「食べる力の障がい」や「心身の機能低下（フレイル）」へとつながる一連の過程のこと。
【日 程】 2025年9月20日（土）10:30～12:00（10:00受付開始）
【会 場】 明海大学浦安キャンパス 図書館2階ラーニングコモンズ
【受講料】 無料
【申込方法】
参加には事前の申し込みが必要です。
以下の申込みフォームからお申し込みください。
https://forms.gle/h896fcDr2f5KjJc2A
▼本件に関する問い合わせ先
明海大学浦安キャンパス学務部企画広報課
TEL：047-355-1101
