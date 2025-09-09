【明海大学】第3回浦安キャンパス市民講座「元気の源はお口から！歯と栄養からオーラルフレイルを考えよう！」を9月20日（土）に開催

【明海大学】第3回浦安キャンパス市民講座「元気の源はお口から！歯と栄養からオーラルフレイルを考えよう！」を9月20日（土）に開催