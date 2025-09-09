こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
廃棄されていた脂肪が″命をつなぐ細胞″に──麻布大学とAdipoSeeds社、犬の血小板製剤作製を目指した共同研究を開始 ──
「犬猫においても早急な血小板製剤の投与が求められている」
麻布大学 獣医学部 小動物内科学研究室 久末 正晴 教授、西 晃太郎 助教、山田 陽子 主任研究員、松井 美咲 学部生と株式会社AdipoSeeds（本社：東京都新宿区）松原由美子 取締役CSOらは、不妊手術時に得られた犬の脂肪から採取した間葉系間質細胞（cAD‑MSCs）を用いた、巨核球（血小板の母細胞）・血小板への世界で初めての分化誘導挑戦を試みるため、共同研究を開始しました。
犬では免疫介在性血小板減少症（ITP）などの血小板が少ないことによる出血性疾患が頻発し、輸血が必要な症例も少なくありません(図1)。しかし、血小板は基本的に冷蔵保存ができず、ドナーが少ないことによる供給面など多くの課題があります。AdipoSeeds社の技術は、ヒトから採取された脂肪から血小板を作り出す革新的なものです。獣医療においては、不妊手術という日常診療の延長で得られた脂肪組織を利活用することで、動物への侵襲を最小限に抑えつつ、未来型の細胞製剤を実現する持続可能なアプローチでもあります。
現在、血小板の元となる巨核球様の細胞誘導に成功しており、今後はさらなる評価とともに、製剤化・前臨床・臨床応用へと展開し、将来的には他動物種、さらにはヒト再生医療への展開も視野に入れています。
■ 背景と課題意識
動物医療における臨床現場では、血小板が様々な原因で体内から血小板が無くなるITPや播種性血管内凝固症候群(DIC)、腫瘍関連の出血性疾患などに対して血小板輸血が必要とされる場面が多くあります。
しかし現行の血小板供給はドナー犬に依存しており、以下のような課題があります。
・ドナー不足による供給不安定
・短い保存期間
・感染症リスクおよび免疫反応
・ドナー動物への身体的負担
こうした背景を受け、麻布大学と株式会社AdipoSeedsは「ドナーに依存しない血小板製剤の開発」を目指す共同研究を開始しました。
■ 研究の特徴：～不妊手術時に出た脂肪を細胞源に～
本研究では、【不妊手術時に得られた脂肪組織から分離されたcAD-MSCs（脂肪由来間葉系間質細胞）】を用います。これは新たな外科的侵襲を伴わずに得られる高い倫理性・低侵襲性を有する細胞ソースであり、動物福祉の観点からもきわめて優れた再生医療材料と位置づけられています(図2)。
現在、共同研究の成果として血小板を作り出す元の細胞である巨核球様細胞の誘導に成功しており(図3)、実際の臨床に向けて研究を加速させています。
■ 研究の意義と将来展望
・輸血医療の革新：これまでドナー依存だった血小板供給に、細胞製剤という新しい選択肢を提供
・動物福祉への配慮：手術で廃棄されていた脂肪を再活用し、無侵襲・無害な再生医療を推進
・持続可能な獣医療モデル：安定供給・保存性・安全性を兼ね備えた血小板製剤の社会実装を目指す
・One Healthの視点：犬医療から始まる再生医療技術を、他動物種や将来的なヒト応用へと還元・展開
＜専門用語について＞
■ 血小板減少症（けっしょうばんげんしょうしょう）
血小板は、けがをしたときに血を止める役割をする細胞の一種です。血小板が少なくなると、出血が止まりにくくなったり、あざができやすくなったりします。この状態を「血小板減少症」といいます。
■ 巨核球（きょかくきゅう）
巨核球は骨の中にある大きな細胞で、血小板を作り出す「工場」のような役割を担っています。ひとつの巨核球から、たくさんの血小板が生まれ、体の中で出血を防いでいます。