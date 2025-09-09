こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵学園】武蔵学園・根津美術館連携フォーラム「時を刻む 祈りと生活、そして美の追求」10/18（土）根津美術館よりライブ配信
学校法人根津育英会武蔵学園（東京都練馬区／理事長︓根津公一）は、公益財団法人根津美術館の特別協力のもと、「時計」をテーマとするフォーラムを10月18日（土）にライブ配信にて開催いたします。根津育英会武蔵学園（武蔵大学・武蔵高等学校中学校）と根津美術館は、ともに根津嘉一郎（初代）の文化的事業にもとづいて誕生し、発展を遂げた組織です。 本フォーラムでは、18～19世紀にヨーロッパで製作された宝飾時計やオートマタ（からくり人形）を中心に、東西世界の暦と時計の歴史、精密な技術と芸術の融合、さらに近代日本における時間意識など、時と美をめぐる多角的な視点を提示します。スイスの著名な時計師フランソワ・ジュノ氏による特別講演をはじめ、セイコーミュージアム銀座、京都嵐山オルゴール博物館、根津美術館の専門家による多様な論考を通じて、「祈り」 「生活」 「美」という人間文化の核心に迫ります。
開催概要
１．日時︓ 2025年10月18日（土）14時～17時 参加無料／事前申込制
※取材を目的としたメディア関係者の方は広報部へご連絡ください。
２．配信方法︓根津美術館講堂よりYouTubeライブ配信 お申込み後、配信URLをお送りします。
※現地会場はございませんので、お越しいただいても入場はできかねます。
３．プログラム 企画監修︓武蔵大学リベラルアーツ＆サイエンス教育センター
■総合司会︓植村泰佳（武蔵学園理事）
■開会の挨拶︓根津公一（武蔵学園理事長・根津美術館館長）
＜第1部＞
1.イントロダクション︓
踊 共二（武蔵大学リベラルアーツ＆サイエンス教育センター長、教授） 「暦と時計の東西︓祈る時、働く時、楽しむ時」
2.特別講演︓
フランソワ・ジュノ氏（オートマタ製作者・時計師／スイス） 「オートマタとアンドロイド︓ヨーロッパの名作」
・関連作品紹介︓セルジュ・ゴリエリ氏（映画監督・大学講師／ベルギー） 「機械の詩学からアルゴリズムによる想像へ」（ドキュメンタリー）
・コメントと質問︓小山ブリジット（武蔵大学名誉教授）
＜第2部＞
1.関連企画Ⅰ︓石井俊太郎氏（セイコーミュージアム銀座 館長） 「東洋の時計王︓近代日本人の時間意識」
2.関連企画Ⅱ︓佐野 功氏（京都嵐山オルゴール博物館 解説員） 「カリヨンからオルゴールへ︓妙なる調べ」
3.関連企画Ⅲ︓西田宏子氏（根津美術館 顧問） 「根津美術館の宝飾時計︓来歴と美術的価値」
４．申込方法︓
■以下のURLから専用サイトにアクセスし、氏名やメールアドレス（配信URL送付用）など必要事項を応募フォームにご入力いただき、お申し込みください。追ってメールにて配信URLをお送りします。
■申込締切 10/15（水）まで
【PCからのお申込】
https://e-ve.event-form.jp/event/108674/tokiwokizamu
