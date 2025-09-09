こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【立教大学】コンピューター断層撮影（CT）技術で量子ビーム断面を高精度可視化－回転ワイヤを使った新しい測定法を開発－
立教大学（東京都豊島区、総長：西原廉太）の太田凜氏（大学院理学研究科修士課程学生）と中野祐司理学部教授らの研究チームは、回転ワイヤを用いて多様な量子ビームの断面を可視化する新たなビーム測定法を開発し、イオンビームの2次元断面を高精度に再構成することに成功しました。この成果は、量子ビームを活用する医療、産業、基礎科学の分野において幅広い応用が期待されます。
今回開発された新技術「二軸回転ワイヤ走査法」は、特許出願済み（特願2024-129988号）であり、本研究成果は米国物理学協会（AIP）が刊行する学術誌『Review of Scientific Instruments』（9月3日付）に掲載されました。
【たった１本のワイヤでビームを「見える化」する新技術を開発】
「量子ビーム」は、基礎研究から物質の加工や分析、がん治療などさまざまな場面で活躍しています。そのビームが、どのような形で、どれくらいの強さで飛んでいるのかを調べることは、正確で安全な利用のためにとても重要です。今回、立教大学の研究チーム（以下、研究チーム）は、医療用CTスキャンの技術をヒントに、ビームの形を360度あらゆる方向から「透視」することで、その断面を精密に再現する新しい測定法を開発しました。
この技術では、細いワイヤでビームをスキャンして１次元投影データを集め、再構成アルゴリズムにより２次元画像を再構成します。これにより、従来の方法では難しかったビームの形の「見える化」が、高い精度で、しかも短時間で可能になり、さまざまな現場での応用が期待されます。
【どんなしくみ？ - ワイヤが回転してビームを測る】
研究チームが開発したのは、回転する細いワイヤを使ってビームを測定する手法です。ビームの進行方向を中心に装置を回転させながら、ワイヤで1次元のビームの強さを測定します。これを繰り返すことで、ビームをあらゆる角度から「透視」することができ、それをもとに断面の2次元画像を再構成することができます。医療用のCTスキャンが体の断面を映し出すのと同じように、この装置はビームの断面像を可視化することができるのです。（図:1）
従来は、複雑な検出器を用いたり、複数のワイヤを使って測定する必要がありましたが、この新技術は、たった1本のワイヤと回転機構だけで高精度に測定できることが大きな特長です。
【高速・高精度の画像再現】
取得したデータを画像に変換するために、研究チームは医療用CT技術でも使われている再構成アルゴリズムを応用しました。解析的手法や逐次近似法など様々な手法を試し、データ処理プロセスを最適化した結果、「OS-EM法」という計算手法を使うことで、0.2ミリメートル以下の分解能を保ちつつ、0.1秒程度での高速処理が可能になりました。汎用のノートパソコン1台で処理できるほど軽量なシステムで、複雑なパターンも高い精度で再現できます。
実験では、穴が開いた格子マスクや、ユリの紋章（立教大学のシンボル）のような複雑な形をしたマスクを使ってイオンビームを切り取り、再構成画像の精度を検証。どちらも見事に再現され、細かい部分まで正確に表示されることが確認されました。（図:2、図:3）
【ビームの方向や広がりも測定可能】
この方法では、ビームの断面だけでなく、進行方向に沿った2つの位置で断面を測ることができます。実験では、ビームの「向き」や「角度広がり」の程度をミリラジアン単位で評価することにも成功しました。この手法によりビームの品質の指標の一つであるエミッタンスを定量的に評価することも可能であることが示されました。（図:4）