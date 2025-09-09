¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÖÁë¿©Æ²¡ß°Ë±¦±ÒÌç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡µþÅÔÊ¡¼÷±à¤ÎÃãÍÕ¡¦ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½©¤ÎµþÅÔ¤òÁÛ¤ï¤»¤ë¡Öµþ¤Î¶Ó½©ÊÛÅö¡×9/16(²Ð)È¯Çä¡ª
～¡Öµþ¤Î¶Ó½©ÊÛÅö¡×¤È¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×¤Î¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ç³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü～
³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤È¥µ¥ó¥È¥êー¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî ¿¿µª»Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¼ÖÁë¿©Æ²¡×¤Î½©¤Îµ¨Àá¸ÂÄêËë¤ÎÆâÊÛÅö¤È¤·¤Æ¡¢½©¤ÎµþÅÔ¤òÁÛ¤ï¤»¤ëºÌ¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¡Öµþ¤Î¶Ó½©¡Ê¤¤ó¤·¤å¤¦¡ËÊÛÅö¡×¤ò£¹·î£±£¶Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¼ÖÁë¿©Æ²¡×¤Î¡È±ØÊÛ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ¹»þ´Ö¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡É¡¢¥µ¥ó¥È¥êーÎÐÃã¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×¤Î¡ÈÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÎÐÃã¤ÇË¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Î¾¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ä½©¤ÎÌ£³Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÃãÊÞ¡ÖÊ¡¼÷±à¡×¤ÎÃãÍÕ¤äËõÃã¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¿´°Â¤é¤°Ë¤«¤ÊÎ¹»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～¾¦ÉÊ³µÍ×～
µþ¤Î¶Ó½©ÊÛÅö¡¡ÀÇ¹þ1,480±ß
¢£È¯ÇäÆü¡¡¡¡2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ÈÎÇä¸µ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
¢£ÈÎÇä²Õ½ê¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¡Åìµþ±Ø¡¦ÉÊÀî±Ø¡¦¿·²£ÉÍ±Ø¡¦Ì¾¸Å²°±Ø¡¦µþÅÔ±Ø¡¦¿·Âçºå±Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖPLUSTA¡×¡ÖPLUSTA Bento¡×¡ÖDELICA STATION¡×Åù¤Î±ØÊÛ¼è°·Å¹ÊÞ
¢£¤ªÉÊ½ñ¤
¡¦µþÅÔÊ¡¼÷±à¡¡ÃãÍÕ»ÈÍÑ¡¡µþ¤Î¤ªÃãÈÓ¡¡¤Á¤ê¤á¤ó»³Ü¥¤Î¤»
¡¦òç¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤
¡¦¼·Ì£ÉÕ·Ü¤â¤â¾È¾Æ
¡¦¶å¾ò¤Í¤®Æþ¤ê¤Ä¤¯¤Í
¡¦¼ÑÊª¡¡¡Ä¡¡³¤Ï·°ò¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¿Í»²¡¢ÄÇÂû
¡¦¤À¤·´¬¶Ì»Ò
¡¦¶â»þ¿Í»²¤Ê¤Þ¤¹
¡¦¤·¤á¤¸¤´¤ÞÏÂ¤¨
¡¦¤¹¤°¤ÄÒ¤±
¡¦µþÅÔÊ¡¼÷±à¡¡ËõÃã»ÈÍÑ¡¡´ÅÌ£
～JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹ ³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê～
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ÃãÍÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤ªÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤´ÈÓ¤È´ÅÌ£¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÈÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃãÍÕ¤Î¶ìÌ£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î·ë²Ì¡¢Íø¿¬º«ÉÛ¤Î°ìÈÖ¤À¤·¡¢ËÜ¾úÂ¤¾ßÌý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÇÄÒ¤±¹þ¤ó¤À±§¼£Ãã¤ÎÀùÃã¾ßÌýÄÒ¤±¤òºÎÍÑ¡£¤Á¤ê¤á¤ó»³Ü¥¤ä¤ª¤«¤º¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¿§Ì£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ªÃã¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
～¡Öµþ¤Î¶Ó½©ÊÛÅö¡×¤È¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª～
¡Öµþ¤Î¶Ó½©ÊÛÅö¡×¤È¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡Ê600ml¡Ë¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Áí³Û¤«¤é£±£·£°±ß³ä°ú¤µ¤ì¡¢¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×Ê¬¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¡±ØÊÛ¡¡¡Öµþ¤Î¶Ó½©ÊÛÅö¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ûÎÁ¡¡¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡Ê600ml¡Ë¡×
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡¡2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î6Æü¡Ê·î¡Ë
¢£¼Â»Ü²Õ½ê¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¡Åìµþ±Ø¡¦ÉÊÀî±Ø¡¦¿·²£ÉÍ±Ø¡¦Ì¾¸Å²°±Ø¡¦µþÅÔ±Ø¡¦¿·Âçºå±Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖPLUSTA¡×¡ÖPLUSTA Bento¡×¡ÖDELICA STATION¡×Åù¤Î±ØÊÛ¼è°·Å¹ÊÞ
¼ÖÁë¿©Æ²
±ØÊÛ¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2022Ç¯10·î1Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÖÁë¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é±ØÊÛ¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë»þ´Ö¤ò¿´Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤Ë¿´¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¡ÈÎ¹¡É¤ò¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡£
°Ë±¦±ÒÌç
¥µ¥ó¥È¥êーÎÐÃã¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÃãÊÞ¡ÖÊ¡¼÷±à¡×¤ÎÃã¾¢¤¬¸·Áª¤·¤¿ÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÎÐÃã¤È¤·¤Æ¡¢ 2004Ç¯3·î¤ÎÈ¯Çä°ÊÍèÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤ÇµþÅÔ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë°ìÇÕ¤ÇË»¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
