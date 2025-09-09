富山イノベーションベース(TOIB)と富山県がタッグを組み、起業家育成と地域発展を推進

ディレクションズ・グループ株式会社

ディレクションズ・グループ株式会社 代表取締役・長江 努が代表理事を務める起業家育成組織、一般社団法人富山イノベーションベース（通称TOIB）と富山県は、相互に連携を図り、富山県における起業家の成長支援およびイントレプレナー（社内起業家）の育成、起業家マインドの醸成、スタートアップ・エコシステムの形成を推進するため、令和7年9月8日に包括連携協定を締結しました。

地域の壁を越え挑戦する人材を支援する、TOIBが目指す未来

TOIBは、EO（世界規模の起業家機構）の北陸支部であるEO Hokurikuの富山県出身メンバーを中心に2024年に設立されました。事業の成長を模索するアントレプレナー、さらに幹部として会社の未来を担うイントレプレナーのための学びと挑戦の拠点です。

地域特有の保守的な風土や情報格差を乗り越え、富山から全国、そして世界へ羽ばたく人材を育成することを目的としています。月例会やフォーラム、メンタープログラムを通じて、起業家同士に加え、金融機関、行政、新聞・テレビなどのメディアとの共創の場を提供し、「ベンチャー立県・富山」の実現を目指しています。

富山県知事

新田 八朗 コメント

富山イノベーションベース様と協定を締結できますことを、大変嬉しく存じます。

富山県にはこれまで十分に整っていなかったスタートアップ・エコシステムを築き、毎年5～6社のロールモデルとなる企業を選定し、IPO準備や数億円規模の資金調達などに向けた伴走支援を行っておられると伺っております。今後は、県としても富山イノベーションベース様と緊密に連携し、スタートアップ・エコシステムの形成を力強く後押ししていく考えです。

本協定が双方にとって有益なものとなるよう、全力で取り組んでまいります。

一般社団法人富山イノベーションベース（TOIB）代表理事

ディレクションズ・グループ株式会社 代表取締役

長江 努 コメント

私たちTOIBの幹部は、世界規模の起業家団体EOのメンバーでもあり、育成プログラムや考え方でもEOと強く連携しています。特に『Trust and Respect』という精神は、年齢・性別・売上規模に関係なく、上下のないフラットな場をつくる考え方です。この考え方によって心理的な安心感が生まれ、成長に専念できる環境が整います。

TOIBもまさにそのような場であり、富山が“保守的”と言われる風土を変えていくきっかけになると信じています。これからも富山の経済界全体に新しい風を吹き込み、皆さまと共に未来を創ってまいります。どうぞご期待ください。

今後の展望

今回の包括連携協定により、TOIBと富山県はより幅広い規模での人材育成とネットワーク構築を推進してまいります。

- 県内外の教育機関や金融機関、新聞社・テレビ局など地域メディアとの協働による起業家教育プログラムや情報発信の強化- 次世代リーダーを対象としたリーダーシップ研修の展開- EOを始め、全国・海外の起業家との交流促進によるグローバル視点の醸成

TOIBと富山県は、互いの強みを活かしながら、地域発のスタートアップ・エコシステムの基盤を構築し、持続的に成長する富山経済の未来を共創してまいります。

【関連団体】

EO (Entrepreneurs’ Organization / 起業家機構)

世界62か国・約2万名の起業家が参加する、グローバルな起業家ネットワークです。1987年に設立されて以来、経営者同士がヒエラルキーのないフラットな関係性をベースに、「経験の共有」を通じて学び合う文化を育み、互いの成長を支援してきました。EOは世界各地でイノベーションを生み出し続ける起業家を支援する、唯一無二の国際的コミュニティです。

https://eotokyo.org/

EO Hokuriku

EOの北陸チャプターとして2022年に設立されたEO Hokuriku。新潟・富山・石川・福井４県の起業家が集まり、地域の枠を超えて全国や世界とつながることで、新しい事業創出や人材育成を後押ししています。

EO Hokurikuの富山メンバーは、富山イノベーションベースの運営を推進する中核的な存在として、富山から未来を切り拓く起業家エコシステムの発展に取り組んでいます。

今期（第4期）の会長は、ディレクションズ・グループ株式会社 代表取締役の長江 努が務める。

https://eohokuriku.org/

一般社団法人 xIB JAPAN

2023年1月に設立された一般社団法人で、全国各地のイノベーションベース（IB: Innovation Base）同士の横断的な連携を推進する組織です。各地域で立ち上がるIBの設立や運営を支援するとともに、地域を超えた起業家同士の交流や学びの機会を提供し、経営者としての成長と地方創生への貢献を目指しています。

EO（Entrepreneurs’ Organization）の理念を背景に、全国で活動するIBが互いにネットワークを築き、起業家育成や地域の産業振興を後押しすることを使命としています。所在地は東京都千代田区、代表理事は藤田恭嗣氏。今後も地域発のスタートアップ・エコシステムの形成を全国規模で支えるプラットフォームとして機能していきます。

https://xibase.jp