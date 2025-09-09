人気駅の隣駅は最大で40%割安！？住みたい街ランキング常連の人気駅と隣接駅の家賃差を徹底分析！

株式会社プロパティバンク

株式会社プロパティバンク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田勇士）が運営する不動産・住宅情報サービス「プロパティバンク(https://www.property-bank.co.jp/)」は、「住みたい街ランキング常連の人気駅に隣接しているのに家賃が安い駅一覧」を発表いたします。

当社は、一都三県のエリアで賃貸物件を探している方に物件情報の提供や仲介業務を行っております。恵比寿・吉祥寺・横浜など、様々な媒体で発表されている「住みたい街ランキング」常連の人気駅で賃貸物件を探している方は非常に多く、当社でも多くのお客様からお問い合わせをいただいております。

ただし、人気駅はターミナルで商業施設も多く利便性が高い分、家賃も相応に高くなります。予算内で物件が見つからないと嘆いている方も多いです。

そこで「人気駅の利便性は享受したい、でも家賃は抑えたい」と思っている方にご提案です。実は人気駅からたった1駅ずらすだけで駅徒歩や築年などが同じ条件でも家賃が安い物件が見つけやすくなるのです。家賃は平均で13％前後、駅次第では40％超下がることもあります。人気駅までわずか1駅。利便性はほぼそのままに、毎月の家賃だけを大きく抑えられる隣接駅は、予算と利便性の折り合いをつける現実解です。

利便性が高く少しでも安い家賃の物件をお探しの方のために、当社が保有する一都三県の約4万件の賃貸物件データを元に人気駅に隣接して便利なのに家賃が安い駅一覧を作成いたしました。主要人気駅を起点に、隣接駅が実際にどれだけ割安になるのかを30駅分まとめました。ご紹介する各隣接駅は人気駅まで1駅分出ていただく、もしくは歩いていただく必要がありますが、それでも十分に利便性を享受できるはずです。本一覧が皆様の物件探しの選択肢を広げる機会になれば幸いです。

住みたい街ランキング常連の人気駅と隣接駅の家賃差

東京都の人気駅と隣接駅の家賃差

東京都の人気駅と隣接駅の家賃差神奈川県の人気駅と隣接駅の家賃差埼玉県の人気駅と隣接駅の家賃差千葉県の人気駅と隣接駅の家賃差吉祥寺の隣接駅- 井の頭公園：割安率5.5% 割安額（月0.4万円安｜年5万円安）

京王井の頭線の各停のみ停車する小駅です。駅前はコンパクトで低層住宅が中心、全体に静かで落ち着いた住環境です。

恵比寿の隣接駅- 中目黒：割安率23.5% 割安額（月4.5万円安｜年54万円安）

東急東横線・東京メトロ日比谷線が使える準ターミナルで、改札周辺は終日にぎわいます。山の手通りから中に入ると低層住宅が中心で落ち着いた住環境です。

渋谷の隣接駅- 神泉：割安率11.3% 割安額（月2.2万円安｜年27万円安）

京王井の頭線の小駅です。駅周辺は落ち着いた住宅地が広がり、低層のマンションや戸建てが中心です。渋谷へは徒歩で容易にアクセスでき、深夜帯の帰宅も便利です。

- 池尻大橋：割安率35.0% 割安額（月6.9万円安｜年82万円安）

東急田園都市線が使えます。渋谷へは電車に加えてバスや自転車も現実的です。

神泉は小駅で住宅街寄り、徒歩で渋谷に出やすく静かな環境です。

一方、池尻大橋は日常店が充実し通勤手段の選択肢が多い反面、幹線沿いは交通量が多いです。

新宿の隣接駅- 初台：割安率14.5% 割安額（月2.0万円安｜年25万円安）

京王新線が利用できます。駅前は新宿オペラシティや新国立劇場があり、裏手は落ち着いた住宅街が広がります。

- 大久保：割安率23.3% 割安額（月3.3万円安｜年40万円安）

JR中央・総武線各停が使え、新宿へ徒歩圏の近さです。多国籍の飲食店や物販が集まり、外食の選択肢が豊富で物価感も手頃です。

初台は文化施設が近く、住宅街に入ると穏やかです。

一方、大久保は多国籍で外食が豊富・物価感も手頃ですが、人通りと雑踏は強めです。

池袋の隣接駅- 要町：割安率6.8% 割安額（月0.7万円安｜年8万円安）

有楽町線・副都心線の2路線が使えます。自転車移動で池袋へ動きやすく、通勤も便利です。

- 北池袋：割安率1% 割安額（月0.1万円安｜年1.2万円安）

東武東上線の小駅で、池袋のターミナル機能を至近で使えるのが強みです。住宅は低層中心で、線路や幹線から離れると静かに過ごせます。

要町は地下鉄2路線が使え、生活店も点在するバランス型です。

一方、北池袋は小駅で静かながら商業規模は小さく、広域の買い物は池袋に依存します。

目黒の隣接駅- 不動前：割安率19.4% 割安額（月3.4万円安｜年41万円安）

東急目黒線の各停駅で、駅前に商店街があり日常の用事は近場で完結しやすいです。

- 五反田：割安率13.9% 割安額（月2.5万円安｜年30万円安）

山手線・東急池上線・都営浅草線が使える交通結節点です。駅前はオフィスと飲食が充実し、外食の選択肢が豊富です。

不動前は商店街と低層住宅が中心で落ち着いた雰囲気です。路線は目黒線のみで広域アクセスは絞られます。

一方、五反田は複数路線が使えてアクセス至便、外食やオフィスが多く賑やかです。大通り・高架から離れた物件選びが鍵です。

品川の隣接駅- 北品川：割安率24.9% 割安額（月4.8万円安｜年58万円安）

京急本線の小駅で、旧東海道沿いの商店や寺社が残る落ち着いた住宅地です。小規模スーパーや飲食店が点在し、日常の買い物は徒歩圏で完結しやすいです。

- 大井町：割安率40.5% 割安額（月7.8万円安｜年94万円安）

京浜東北線・りんかい線・大井町円が交わる実用拠点で、区役所や大型商業施設、飲食店が集積し、生活利便は非常に高いです。

北品川は旧東海道沿いの落ち着いた住宅地で、下町感と静けさを得やすいです。

一方、大井町は複数路線と大型商業が集積し超実用的ですが、人と車の流れは多めです。

中野の隣接駅- 新井薬師前：割安率5.2% 割安額（月0.5万円安｜年6万円安）

西武新宿線の各停駅で、中野駅まで自転車やバスで出やすい距離感です。寺社や公園が点在し、低層住宅が中心の落ち着いた住環境です。

三軒茶屋の隣接駅- 駒沢大学：割安率12.7% 割安額（月1.5万円安｜年18万円安）

渋谷へ直通で動きやすい実用駅です。駒沢オリンピック公園が散歩圏で緑を身近に感じられます。

- 西太子堂：割安率11.7% 割安額（月1.4万円安｜年17万円安）

東急世田谷線の小駅で、低層住宅と小規模商店が続く落ち着いたエリアです。三軒茶屋へ徒歩で出やすく、日常の買い物は近場で完結しやすいです。

駒沢大学は公園が近く日常店も豊富で便利ですが、国道246号の交通量が気になります。

一方、西太子堂はローカル感と静けさが魅力、商業施設は控えめです。

清澄白河の隣接駅- 住吉：割安率5.0% 割安額（月0.6万円安｜年7万円安）

半蔵門線・都営新宿線が使える実用駅で、都心への通勤が便利です。自転車移動で清澄白河のカフェや美術施設を日常使いしやすく、川沿いの散歩も楽しめます。

中目黒の隣接駅- 祐天寺：割安率26.0% 割安額（月3.9万円安｜年46万円安）

東急東横線の駅で、駅前に商店街があり日常の用事は近場で完結しやすいです。低層住宅が中心の住宅街が広がり落ち着いた雰囲気です。

代々木上原の隣接駅- 東北沢：割安率8.6% 割安額（月1.2万円安｜年15万円安）

小田急線の各停駅で、代々木上原・下北沢の両方へ徒歩や自転車で行きやすい距離感です。線路の地下化により踏切待ちがなく、動線が滑らかになりました。静けさと利便を両立しやすいエリアです。

北千住の隣接駅- 青井：割安率7.5% 割安額（月0.7万円安｜年8万円安）

つくばエクスプレスの各停駅です。区画道路や歩道が整備され、ベビーカーや自転車でも移動しやすい地勢です。落ち着いた住宅が広がります。

- 綾瀬：割安率12.0% 割安額（月1.1万円安｜年13万円安）

東京メトロ千代田線・JR常磐緩行線が使える実用駅で、時間帯によっては始発利用もしやすく通勤が安定します。

青井は区画が整い落ち着いた住宅地で、静かに暮らしやすいです。

一方、綾瀬は複数路線の利便が高く店も多い分、駅前のにぎわいは強めです。

荻窪の隣接駅- 南阿佐ケ谷：割安率6.3% 割安額（月0.5万円安｜年6万円安）

東京メトロ丸ノ内線の駅です。杉並区役所が近く、並木の続く青梅街道沿いに生活施設がまとまっています。

- 阿佐ケ谷：割安率2.1% 割安額（月0.2万円安｜年2万円安）

JR中央・総武線各停の駅です。アーケード商店街を中心に日用品から飲食まで選択肢が多く、イベント時は賑わいます。

南阿佐ケ谷は行政施設が近く穏やかな雰囲気、丸ノ内線での都心アクセスが堅実です。

一方、阿佐ケ谷は商店街が活発でイベントも多く、生活利便は高い反面、駅前は賑やかです。

赤羽の隣接駅- 十条：割安率1.6% 割安額（月0.1万円安｜年2万円安）

JR埼京線の駅です。十条銀座商店街を中心に惣菜・食料品が手頃に揃い、自炊派には使い勝手の良い環境です。

- 川口：割安率9.5% 割安額（月0.8万円安｜年10万円安）

JR京浜東北線の駅で、東京へ動きやすい実用拠点です。駅前再開発により大型商業と日常店がバランスよく揃い、物価感も比較的手頃です。

十条は長い商店街が生活を支え、下町感のある身近さが魅力です。

一方、川口は再開発で大型商業が充実し広域利便は高いものの、立地により交通量が気になります。

下北沢の隣接駅- 世田谷代田：割安率1.2% 割安額（月0.1万円安｜年1万円安）

小田急線の各停駅です。駅前は小ぶりな商店が点在し、一本入ると低層住宅が続く静かな環境が広がります。

- 新代田：割安率2.7% 割安額（月0.3万円安｜年3万円安）

京王井の頭線の小駅で、羽根木公園が散歩圏にあります。駅前はコンパクトながら日用品の買い物は近隣で賄いやすく、下北沢の商業施設を併用すると不便がありません。

世田谷代田は再整備で歩きやすく、静かな住宅地です。

一方、新代田は公園に出やすく落ち着きますが、環七通り近接は音や排気の影響に注意です。

中野坂上の隣接駅- 中野新橋：割安率2.5% 割安額（月0.3万円安｜年3万円安）

丸ノ内線の支線駅で、公園や公共施設が点在し、低層住宅が中心で落ち着いた雰囲気です。

- 東中野駅：割安率5.3% 割安額（月0.6万円安｜年7万円安）

JR中央・総武線各停と都営大江戸線が使える実用駅です。新宿へ出やすく、外食や買い物の選択肢を広く取れます。

中野新橋は商店街と公園が身近で、静かに暮らしやすいです。

一方、東中野はJRと都営の2路線で交通と店の選択肢が広く、その分人流はやや多めです。

錦糸町の隣接駅- 押上：割安率4.3% 割安額（月0.5万円安｜年6万円安）

半蔵門線・都営浅草線・京成線などが使える実用駅です。スカイツリータウン周辺は観光客で賑わいますが、住宅地側へ入ると落ち着いています。

- 亀戸：割安率14.7% 割安額（月1.7万円安｜年21万円安）

JR総武線の各停駅で、昔ながらの商店街と大型店が共存します。駅前は人通りがありますが、一本入ると低層住宅が広がり、静かな住環境を確保しやすいです。

押上は観光要素と多路線が魅力な反面、休日の人出が増えがちです。

一方、亀戸は下町商店街が充実して日常利便が高く、一本入れば静けさも確保しやすいです。

自由が丘の隣接駅- 九品仏：割安率6.2% 割安額（月0.7万円安｜年8万円安）

東急大井町線の各停駅です。九品仏浄真寺の緑に囲まれ、低層の住宅が中心で一日を通して落ち着いた雰囲気です。

麻布十番の隣接駅- 赤羽橋：割安率13.3% 割安額（月3.3万円安｜年39万円安）

都営大江戸線の駅です。芝公園や増上寺方面の緑地が近く、昼間はほどよく人の流れがありつつ夜は落ち着いています。

- 白金高輪：割安率27.4% 割安額（月6.7万円安｜年80万円安）

南北線と三田線が利用でき、都心東西南北への接続に強い実用駅です。上質なベーカリーや日常店が点在し、落ち着いた外食環境が魅力です。

赤羽橋は大江戸線のみの利用ですが、芝公園・増上寺が近く緑を感じやすいエリアです。

一本、白金高輪は南北線・三田線の2路線が使え、交通利便性が高いです。上質な飲食店や食料品店が点在し、日常は落ち着いて過ごしやすいです。

学芸大学の隣接駅- 祐天寺：割安率7.8% 割安額（月0.9万円安｜年11万円安）

東急東横線の各停駅で、駅前には商店街があり、日常の買い物が近場で完結しやすいです。低層住宅が中心で落ち着いた雰囲気です。

二子玉川の隣接駅- 二子新地：割安率27.6% 割安額（月3.1万円安｜年37万円安）

東急田園都市線の各停駅です。多摩川の河川敷が生活圏にあり、散歩やジョギング、週末の外遊びを楽しみやすい環境です。

- 用賀：割安率2.4% 割安額（月0.3万円安｜年3万円安）

東急田園都市線の各停駅で、渋谷方面への通勤が便利です。環八通りや用賀IC周辺は車の流れが多いため、住戸の方角と交通音をよく確認しましょう。

二子新地は川沿いで静か、日常店は必要十分で二子玉川を併用しやすいです。

一方、用賀は整った街路と生活施設が豊富でファミリー向き、交通量の多い立地は選別が必要です。

上野の隣接駅- 入谷：割安率15.5% 割安額（月2.4万円安｜年29万円安）

東京メトロ日比谷線の各停駅です。古くからの住宅地と商店街が残り、スーパーやドラッグストア、個人商店で日常の買い物が完結しやすいです。

- 鶯谷：割安率13.9% 割安額（月2.2万円安｜年26万円安）

JR山手線・京浜東北線の駅です。駅前はコンパクトながら飲食や日用品店が点在し、日常の用は近場で賄えます。

入谷は低層住宅と商店が残る落ち着き重視のエリアです。

一方、鶯谷はJR利用で機動力が高い反面、線路・大通り近接は音の影響が出やすいです。

神奈川県のお得な隣接駅

武蔵小杉の隣接駅- 元住吉：割安率22.3% 割安額（月2.2万円安｜年27万円安）

東急東横線・目黒線の各停駅です。駅前には長く続く商店街があり、食料品や惣菜、飲食の選択肢が豊富で生活利便性が高いです。

- 向河原：割安率14.3% 割安額（月1.4万円安｜年17万円安）

JR南武線の小駅で、武蔵小杉まで徒歩圏にある利便性の高い立地です。駅前には小規模スーパーや飲食店が点在し、日常の用は近場で賄えます。

元住吉は長い商店街と2路線利用で生活利便が非常に高いです。

一方、向河原は小駅で平日は静か、武蔵小杉の商業を使い分ける住み方に向きます。

横浜の隣接駅- 東神奈川：割安率17.2% 割安額（月1.6万円安｜年19万円安）

JR京浜東北線・横浜線が利用でき、横浜まで1駅の近さです。駅前には生活に必要な店舗がコンパクトにまとまっています。

- 反町：割安率13.9% 割安額（月1.3万円安｜年15万円安）

東急東横線の各停駅です。坂のある住宅街が広がっています。大規模商業施設は少ないですが、日常の用は近場で十分に賄えます。

東神奈川は複数路線と店舗がまとまり、実用性が高いです。

一方、反町は坂のある住宅地で静けさ重視、商業規模は控えめです。

川崎の隣接駅- 尻手：割安率5.7% 割安額（月0.5万円安｜年6万円安）

JR南武線の各停駅で、川崎まで1駅の近さです。住宅は戸建てや低層マンションが中心で、比較的静かな住環境を確保しやすいです。

埼玉県のお得な隣接駅

大宮の隣接駅- 北大宮：割安率9.7% 割安額（月0.9万円安｜年11万円安）

東武アーバンパークラインの駅です。氷川神社が近く緑豊かな環境で、散歩やジョギングが日常に取り入れやすい立地です。

- 鉄道博物館：割安率8.2% 割安額（月0.8万円安｜年9万円安）

ニューシャトルの駅です。鉄道博物館や再整備された街路に隣接し、新しい住宅や中層マンションが多いエリアです。

北大宮は神社の緑が身近で落ち着いた低層住宅地です。

一方、鉄道博物館は再整備エリアで新しめの住宅が多く、休日は施設来訪で人出が増えます。

浦和の隣接駅- 南浦和：割安率9.2% 割安額（月0.9万円安｜年11万円安）

JR京浜東北線・武蔵野線が利用でき、東京方面にアクセスしやすい実用駅です。周辺は中低層の住宅地が広がり、学校や公園が点在してファミリー層の支持が高いエリアです。

千葉県のお得な隣接駅

船橋の隣接駅- 東船橋：割安率12.6% 割安額（月1.0万円安｜年13万円安）

JR総武線の各停駅です。住宅は中低層中心で、全体的に落ち着いた住環境が広がっています。

- 新船橋：割安率5.4% 割安額（月0.4万円安｜年5万円安）

東武アーバンパークラインの駅です。駅前にはイオンモールやホームセンターがあり、日常の買い物や外食の利便性は高めです。

東船橋はJR小駅で静かな住宅地、日常店は点在型です。

一方、新船橋は大型商業を日常使いしやすく利便は高い反面、幹線沿いは交通量が多めです。

柏の隣接駅- 南柏：割安率9.1% 割安額（月0.6万円安｜年8万円安）

JR常磐線の各停駅です。郊外型スーパーやショッピング施設も多く、車や自転車の併用で生活利便を高めやすい環境です。

- 新柏：割安率26.6% 割安額（月1.9万円安｜年22万円安）

東武アーバンパークラインの駅です。周辺は低層住宅が中心で、全体に静けさのある落ち着いた住環境です。

南柏はJR利用で大型店や郊外型施設が豊富。

一方、新柏は低層住宅中心で静けさ重視、商業施設はコンパクトのため柏側の併用が前提になります。

人気駅からたった1駅ずらすだけで物件の家賃はここまで差が出る

人気駅から1駅ずらすだけで、利便性を大きく損なわずに家賃を抑えられるケースが目立ちます。隣接駅によっては月数万円・年で数十万円規模の節約が見込めます。

もし住みたい街が人気駅の場合は、人気駅を起点に隣接駅も候補に入れ、家賃の差を可視化したうえで、比較すると物件探しの判断がぶれません。家賃差で生まれる金銭的余力は、広さ・間取り・階数・日当たり・防音性・徒歩分数など暮らしの質に振り向ける発想がおすすめです。

あなたのより良い物件探しの一助になれば幸いです。

より詳しい記事はこちら(https://sumushiru.property-bank.co.jp/archives/10258)

【調査概要】

対象：プロパティバンクに掲載された人気駅の賃貸物件と人気駅に隣接する賃貸物件

割安度の集計方法：プロパティバンクに掲載された人気駅の賃貸物件と人気駅に隣接する賃貸物件の家賃相場の中央値の差分を抽出 ※管理費・駐車場代などを除く

抽出期間：2025年6月～2025年8月

