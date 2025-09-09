羽田空港第１ターミナル B1Fのフードコート「Sora Chika」（ソラチカ）に「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」を9月10日（水）新規オープン！

株式会社カーディナル▲ 懐かしさを感じさせる下町の洋食屋をイメージした店舗デザイン

株式会社カーディナル（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：三好 康弘 以下、当社）は、日本空港ビルデング株式会社（所在地：東京都大田区 代表取締役社長：田中 一仁）が2025年9月10日（水）にリニューアルオープンする羽田空港第１ターミナル B1Fのフードコート「Sora Chika」（ソラチカ）に、新店舗「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」を同日オープンいたします。





「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」は、東京スカイツリータウン・ソラマチで13年親しまれてきたレストラン「洋食屋 銀座グリルカーディナル」の味を、より気軽に楽しめるフードコートスタイルの店舗です。



「オムライス デミグラスソース」は、とろけるような卵に秘伝のデミグラスソースが絡み合う看板メニューです。

他に、3種類のソースからお好みのオムライスをお選びいただけます。

また、オムライスに、ジューシーなハンバーグとサクサクのエビフライを添えた「カーディナルプレート」は、洋食の定番3品を一度に味わえるボリューム満点の一皿です。

加えて、羽田空港限定メニューとして、オムライスと黒毛和牛入りメンチカツを組み合わせた特製プレートも初登場いたします。

そのほか、飛行機をモチーフにしたお皿に盛り付ける「お子様ランチプレート」、昭和レトロな雰囲気を感じられるカラフルな「クリームソーダ」など、大人からお子さままで幅広くお楽しみいただけるメニューをご用意しました。

さらに、朝のフライト前には「モーニングセット」、旅行やお仕事帰りにはお酒と相性の良い洋食サイドメニューをご用意し、朝から夜まで幅広いシーンでご利用いただけます。

■ メニュー例

右手前から「オムライス デミグラスソース（1,300円）」「カーディナルプレート（2,200円）」「ハムカツ（600円）」「紅茶鴨のスモーク（600円）「キャベツのピクルス（400円）」

フライト前の食事から仕事帰りの軽く一杯まで、いろいろなシーンで楽しめる。

「お子様ランチプレート（1,200円）」

ミニサイズのチキンライスとハンバーグ、エビフライ盛り合わせ。

ファミリーの空の旅のワクワク感を盛り上げる。

左から「カスタードプリン（500円）」「メロンクリームソーダ（650円）」

「ブルーハワイクリームソーダ（650円）」「コーラクリームソーダ（650円）」

昭和レトロ感あふれる懐かしのデザートとドリンクが勢ぞろい。

左上から「オムライス デミグラスソース（1,300円）」「オムライス トリュフクリームソース（1,300円）」「オムライス クラフトケチャップソース（1,100円）」「オムライス スパイスカレーソース（1,300円）」

4種類のソースから、自分好みのオムライスが選べる。

■ 監修シェフ紹介

「洋食屋 銀座グリルカーディナル」

「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」

統括料理長 田中俊行

上野広小路の「厳選洋食 さくらい」で、フレンチをベースにした下町洋食の味を学ぶ。その後、1966年に開業した「銀座 パブカーディナル」にて洋食をべースにした多彩で洗練されたメニューを手がけ、都会のグルマンに親しまれてきた。

2020年、「洋食屋 銀座グリルカーディナル」料理長に就任。開業時から受け継がれる秘伝のデミグラスソースを現代の味に合わせて磨き上げ、懐かしさと新しさをあわせ持つ洋食を提供している。2025年には「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」開店に伴い、両店の統括料理長に就任。伝統を守りながらも新しい挑戦を続け、日本の洋食の魅力と可能性を追求し、次の世代へと受け継いでいる。

■ その他のメニュー例

朝7時から提供するモーニングセットや羽田空港限定プレートの他、お酒と合わせてナイトタイムを楽しむサイドメニューも充実



・モーニングセット（オムライス・サラダ・コーンポタージュスープ） 1,000円

・カニクリームコロッケプレート（オムライス・カニクリームコロッケ）1,700円

・羽田空港限定 黒毛和牛入りメンチカツプレート

（オムライス・黒毛和牛入りメンチカツ） 1,800円

・フライドポテト 650円

・鶏のから揚げ 650円

モーニングセット（1,000円）

卵料理で元気に1日をスタート

羽田空港限定 黒毛和牛入りメンチカツプレート（1,800円）

黒毛和牛の芳醇な旨味が口の中に広がる贅沢な一皿

お酒が進むサイドメニュー

左手前から「ハムカツ（600円）」「紅茶鴨のスモーク（600円）「キャベツのピクルス（400円）」「鶏のから揚げ 650円」「海老のから揚げ650円」

好きな小皿を組み合わせてちょい飲みも楽しめる

■ 店舗概要

店舗名：洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス

所在地：〒144-0041東京都大田区羽田空港3-3-2 第１旅客ターミナルビルB1F「Sora Chika」内

営業時間：7:00～22:00

定休日：無休

■ 会社概要

会社名：株式会社カーディナル

代表者：代表取締役社長 三好 康弘

所在地：〒101-0041東京都千代田区神田須田町1-3-9 PMO神田万世橋２F

設 立：1968年5月

従業員数：471名（2024年8月現在）

店舗数：20店舗

コーポレートサイト：https://miyoshi-grp.com/

※ メニューの価格は消費税10%が含まれております。

※ 記載の情報は2025年9月9日現在のものです。内容が予告なく変更になる場合があります。