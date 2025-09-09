【9月10日開催】省力化投資補助金セミナー｜中小企業の生産性向上と補助金活用を専門コンサルタントが解説

株式会社プランベース

株式会社プランベース（本社：東京都新宿区、代表取締役：武衣 貴志）は「中小企業省力化投資補助金等」に関する無料セミナーを、2025年9月10日（水）に開催する「サンエスフェア2025作業負担軽減体験会」内で実施いたします。

本セミナーでは、中小企業が抱える人手不足や生産性向上の課題を背景に、中小企業省力化投資補助金などの各種補助金の最新情報やポイントなど、導入検討中の企業様に役立つ内容を弊社の専門コンサルタントがわかりやすく解説します。



これから補助金を活用して省力化投資・業務効率化を検討される企業様にとって、有益な内容となっています。

当日は、体験型展示会「サンエスフェア2025 作業負担軽減体験会」が同会場で開催されており、実際の省力化ソリューションに触れる機会も同時に得られます。

■おすすめポイント

・補助金の最新制度と申請のコツが学べる

・省力化・効率化の事例紹介で導入のイメージがつかめる

・展示会との併催で実際の機器・サービスを体験できる

セミナー概要

■開催日時：2025年9月10日（水）

午前の部 11:00～12:00 ／ 午後の部 14:00～15:00

■会場：三条商工会議所 1F 多目的ホール（新潟県三条市須頃1丁目20番地）

■定員：各回先着20名（事前登録制）

■参加費：無料

新田 樹

■講師プロフィール

新田 樹

株式会社プランベース コンサルティング部

シニアコンサルタント

新卒で独立系鉄鋼商社に入社し鉄鋼メーカーからの鋼材仕入と、主に自動車部品メーカーへの鋼材販売を担当。2022年4月より株式会社プランベースに入社し、補助金申請支援に係る営業活動や事業計画策定に携わっており、特に製造業・リサイクル関連事業の計画策定に多く支援実績を有している。



「サンエスフェア2025作業負担軽減体験会 ＆ 補助金セミナー」について

管材販売、特殊配管設計・販売を行う株式会社サンエスフィッティングが主催する、県内初の体験型展示会「サンエスフェア2025 作業負担軽減体験会」です。

作業の簡素化、プロセスの見直し、人員配置の最適化等、生産現場のプラスに繋がる体験型展示会で、同会場内では中小企業省力化投資補助金等に関するセミナーも実施いたします。

会社ロゴ【株式会社プランベースについて】

当社は、中小企業向けに補助金申請支援や経営支援を行うコンサルティング事業や中小企業支援プラットフォーム（AIツール）の開発・運営を展開する東京大学発のコンサルティング会社です。認定経営革新等支援機関として、これまで1,500社以上の補助金申請を支援し、累計150億円以上の採択実績を有します。社内には中小企業診断士や行政書士などの専門家が複数在籍し、幅広い経営課題に対応しています。

■会社名：株式会社プランベース

■所在地：東京都新宿区揚場町2-18 ブリエ飯田橋4階

■代表者：代表取締役 武衣 貴志

■URL：https://planbase.co.jp/