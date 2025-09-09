インターベンション凍結療法装置市場、2025年に1414百万米ドル、2031年に2702百万米ドル到達へ
2025年9月9日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「インターベンション凍結療法装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界のインターベンション凍結療法装置市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。インターベンション凍結療法装置市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
インターベンション凍結療法装置は、極低温を利用して腫瘍や異常組織を凍結・壊死させる医療機器で、主に前立腺がん、肝腫瘍、肺腫瘍などの低侵襲治療に用いられます。プローブを患部に直接挿入し、アルゴンガスや液体窒素で局所的に組織を急速冷却することで治療効果を得ます。超音波やCTとの画像誘導下で正確な凍結範囲を制御できるため、正常組織への損傷を最小限に抑えられます。近年は温度センサー搭載プローブや自動制御機能を備えた装置が開発され、腫瘍学領域での適用範囲が拡大しています。
市場規模
2024年におけるインターベンション凍結療法装置の世界市場規模は、1282百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）11.4%で成長し、2031年までに2702百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
インターベンション凍結療法装置市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Atrial Fibrillation Cryotherapy Devices、 Tumor Cryotherapy Devices
用途別：Hospitals、 Ambulatory Surgical Centers、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界のインターベンション凍結療法装置市場の主要企業には、Medtronic、 Artechmed、 Siemens、 Boston Scientific、 MicroPort Scientific、 Cryofocus Medtech、 Hygea Medical、 AccuTarget
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
本レポートの要点と洞察：
本レポートでは、インターベンション凍結療法装置市場の動向、成長予測、競争状況などの主要要因に関する情報を提供しています。
１．市場規模と予測：インターベンション凍結療法装置市場の過去データ（2020年～2024年）と将来予測（2031年まで）を提供し、市場全体の規模、成長予測、消費動向、需要動向を把握します。
２．主要企業の分析：インターベンション凍結療法装置市場の主要メーカーを特定し、各企業の売上、市場シェア、SWOT分析を詳細に行い、今後数年間の成長戦略と発展計画に焦点を当てています。
インターベンション凍結療法装置は、極低温を利用して腫瘍や異常組織を凍結・壊死させる医療機器で、主に前立腺がん、肝腫瘍、肺腫瘍などの低侵襲治療に用いられます。プローブを患部に直接挿入し、アルゴンガスや液体窒素で局所的に組織を急速冷却することで治療効果を得ます。超音波やCTとの画像誘導下で正確な凍結範囲を制御できるため、正常組織への損傷を最小限に抑えられます。近年は温度センサー搭載プローブや自動制御機能を備えた装置が開発され、腫瘍学領域での適用範囲が拡大しています。
市場規模
2024年におけるインターベンション凍結療法装置の世界市場規模は、1282百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）11.4%で成長し、2031年までに2702百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
インターベンション凍結療法装置市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Atrial Fibrillation Cryotherapy Devices、 Tumor Cryotherapy Devices
用途別：Hospitals、 Ambulatory Surgical Centers、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界のインターベンション凍結療法装置市場の主要企業には、Medtronic、 Artechmed、 Siemens、 Boston Scientific、 MicroPort Scientific、 Cryofocus Medtech、 Hygea Medical、 AccuTarget
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
本レポートの要点と洞察：
本レポートでは、インターベンション凍結療法装置市場の動向、成長予測、競争状況などの主要要因に関する情報を提供しています。
１．市場規模と予測：インターベンション凍結療法装置市場の過去データ（2020年～2024年）と将来予測（2031年まで）を提供し、市場全体の規模、成長予測、消費動向、需要動向を把握します。
２．主要企業の分析：インターベンション凍結療法装置市場の主要メーカーを特定し、各企業の売上、市場シェア、SWOT分析を詳細に行い、今後数年間の成長戦略と発展計画に焦点を当てています。