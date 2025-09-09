ホテルの一室が「あなただけの物語」の舞台に

一般社団法人関西イノベーションセンター

一般社団法人関西イノベーションセンター（所在地：大阪府大阪市中央区、理事長 : 早⼄女 実、以下、MUIC Kansai）は、株式会社モッチハック（本社：東京都中央区、代表取締役：瀬口 拓 / 前野 悠）と共同で、ホテル客室を使った新感覚のイマーシ ブサウンドアトラクションサービスの実証実験を実施しています。

本実証実験は、当社が独自開発したイマーシブ3Dサウンドソリューション『imavo(TM)︎（イマーボ）』を活用し、体験者が自らのスマホとイヤホンだけで、手軽に、動画やサウンドコンテンツに没入できる「新しいアトラクション型体験」を提供するものです。

これまでのVODサービスや単なるスマホコンテンツ視聴では味わえない、音の方向・距離・人間の存在感・臨場感が圧倒的な没入感を生み出し、ホテルというプライベート空間での新しい楽しみ方や過ごし方を創出します。

※VOD（ビデオオンデマンド）サービスとは、インターネットを通じて、映画やドラマ、アニメなどの映像コンテンツを、視聴者の好きなタイミングで視聴できるサービスです。

■ 実証実験の概要

- 開始日：2025年7月19日～各ホテルにより9月末もしくは10月末に終了予定- 場所 ：提携ホテル客室内およびその周辺スポット〇実施室数：全国約2,300室（詳細は後述）- 対象 ：宿泊者（体験無料／アンケート回答付き）、タイアップIPファンの方々など※IPとは「知的財産」を意味するIntellectual Propertyの略語で、クリエイティブな活動によって生み出されたアイデア・創作物など、知的財産として価値をもつものを指します。著作権・特許・商標、アニメ・ゲーム・小説・映画などのコンテンツとそのキャラクターがIPの代表例です。

＜体験方法＞

今回の実証コンテンツとして、脚本家に怪談師・城谷歩氏を迎え、日本文化ならではの「怪談」をテーマとしたイマーシブサウンドノベルゲーム『変な部屋』を制作。

体験者は主人公となって物語を進めるサウンドノベルゲーム形式と、選択肢なしで物語を楽しむサウンドノベル形式の2種類を用意し、一般の怪談や謎解き、ホラーファンも存分に楽しめる内容です。

また、インバウンド（訪日外国人）観光客のみなさまにも配慮し、英語字幕付きの怪談体験を提供しています。

■ 実証実験にご協力いただくホテル一覧

イマーシブサウンドアトラクション第一弾 ”怪談編” 「変な部屋」は下記、ホテルにご宿泊いただいた方のみ体験できます。コンテンツの体験は無料です。

■ タイアップキャンペーン

- 名称 ：池袋サンシャインシティプリンスホテル- 室数 ：２室限定- 期間 ：7月19日（土）～10月19日（日）- その他：宿泊予約は7月10日(木)12:00より開始- 名称：富士山三島 東急ホテル- 室数：全室（おおよそ195室）- 終了日：10月31日- 名称：渋谷 エクセルホテル東急- 室数：全室（おおよそ408室）- 終了日：9月30日- 名称：京都 東急ホテル- 室数：全室（おおよそ408室）- 終了日：10月31日（予定）- 名称 ：Rホテルズイン北海道旭川- 室数：全室（おおよそ88室）- 終了日：10月31日- 名称 ：ホステルイン京都祇園- 室数：全室（おおよそ21室）- 終了日：10月31日- 名称 ：スタジアムシティホテル長崎- 室数：全室（おおよそ243室）- 終了日：10月31日- 名称 ：東京ドームホテル- 室数：全室（おおよそ1,006室）- 終了日：10月31日

▼“高嶺のなでしこ” 城月 菜央さんコラボ

ファンの中で大のホラー好きとして知られる城月さんと「変な部屋」のコラボ企画！

＜実施内容＞

１.特別プロモーション動画

- 城月さんが渋谷エクセルホテル東急で実際に「変な部屋」を体験！- プロモーション動画では、城月さんが体験しているコンテンツを擬似体験！

２.城月菜央×「変な部屋」imavoガチャ

- 「まるで”推し”がそばにいる」ような新体験を提供する『imavo(TM)︎』を使ったデジタルガチャを販売！城月さんとの、こわーい没入体験を味わえるかも？- 5パターンの録り下ろしイマーシブ3Dボイスが当たる- URL：https://imavo-gacha.com/campaign/kizuki-hennaheya-2025

▼ 北海道旭川市ご当地VTuber 「旭川ユカラ」さんコラボ

北海道第2の都市・旭川市の素晴らしさを伝えるべく、カムイコタンのどこかにあると言うカムイの国からやってきた、神の使い「十字キツネ」の女の子、旭川ユカラさんと「変な部屋」のコラボ企画！

＜実施内容＞

１.特別プロモーション配信動画

- ユカラさんがRホテルズイン北海道旭川で実際に「変な部屋」を体験＆配信- 配信コンテンツで、ユカラさんのリアクションを楽しもう

２.旭川イマーシブユカラリー（https://yukarari.figma.site/）

- 旭川ユカラと巡る、没入体験型の旭川観光ラリー- 指定されたスポットに到着すると、土地や建造物に由来するユカラのオリジナル イマーシブ3Dボイスが体験できます- 体験は「完全無料」

３.Rホテルズイン北海道旭川宿泊キャンペーン

- 宿泊者の中から抽選で、ユカラのイマーシブボイス付きアクリルキーホルダープレゼント- 応募方法は、旭川ユカラリーサイト（https://yukarari.figma.site/）でご確認ください

４.旭川ユカラ×「変な部屋」imavoガチャ（https://imavo-gacha.com/campaign/yukara-hennaheya-2025）

■ 事業・コンテンツのポイント

- 「まるで”推し”がそばにいる」ような新体験を提供する『imavo(TM)︎』を使った デジタルガチャを販売！ユカラさんとのあまーい宿泊シチュエーションボイス没入体験！- 10パターンの録り下ろしイマーシブ3Dボイスが当たる

他にない、音の世界で生きる体験

『imavo(TM)︎』は音を“聞く”から“体験・体感する”に変える、世界最先端のイマーシブ3Dサウンドソリューション。

360度方向から感じる音によって、まるで「推しが隣にいる」ような感覚や、視覚を超えて想像力を刺激する特別な物語体験が可能です。

スマホとイヤホンだけで完結

追加デバイスや特別設備不要、QRコードを読み込むだけの手軽さで、どの宿泊客もすぐに体験可能。

ホテル様側の導入ハードルを限りなく抑え、実証後の事業化・展開のスケーラビリティを高めます。

IP・インフルエンサーとのコラボによるビジネス拡張性

本実験は、今後のVTuber、YouTuber、アイドル、ゲームIPとのコラボコンテンツ開発の基盤と位置づけ、宿泊・周辺観光体験のアップデートによる宿泊外収益（コラボルーム、限定ボイス、デジタルガチャ・スタンプラリー等との連携）の創出を行い、ホテル様や地方自治体様などとの観光ビジネスにおける共創を目指します。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

■ 実証実験の目的と今後について

- 実証期間中のアンケート等調査による、今後の改善・サービス開発へのデータ、フィードバック収集- 宿泊・観光体験の付加価値向上による、新規顧客層（特にIPファン層、訪日観光客）の開拓- 体験アトラクション型ビジネスモデルの成立と、ホテル事業者様等の新たな収益源の創出

＜将来的なコンテンツ発展イメージ＞

ホテル該当地域におけるアーティストやアイドルLIVEとのコラボによる、部屋でのイマーシブLIVEコンテンツ体験や、謎解きファン向けのARG（Alternate Reality Game / 代替現実ゲーム）没入体験イベントなど、ホテルが単なる宿泊施設ではなく、IPファンの推し活サポートを中心としたイマーシブ体験の“舞台”となり、新たな観光・宿泊価値を創出する未来へ、推進してまいります。

■モッチハックのご紹介

当社は、デジタルを中心とした「"イマーシブ” なコンテンツ体験」を企画・開発・プロデュースする、テクノロジースタートアップ企業です。

アーティストやアイドル、VTuber、アニメなど、IPとのタイアップにより、これまでにない「推し活」新体験を、世の中へ提供してまいります。

https://www.moccihack.tech/

＜お問い合わせ＞

株式会社モッチハック 広報担当

Mail：contact@moccihack.tech

【ご参考：各社概要】

一般社団法人関西イノベーションセンターについて■ 会社概要

会社名： 一般社団法人関西イノベーションセンター

代表者： 理事長 早乙女 実

所在地： 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号

開業 ： 2021年2月

URL ： https://www.muic-kansai.jp/(https://www.muic-kansai.jp/)

■ 事業概要

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよび株式会社三菱UFJ銀行が設立した、一般社団法人関西イノベーションセンターが運営するオープンイノベーションの創出拠点。大企業とスタートアップ、自治体等が連携し、観光産業等の課題解決とともに新たな事業創出を目指した活動を実施。

株式会社モッチハックについて■ 会社概要

会社名： 株式会社モッチハック

代表取締役：瀬口 拓 / 前野 悠

所在地： 東京都中央区日本橋室町１丁目１１番１２号７階

設立 ： 2024年1月

URL ：https://www.moccihack.tech/

■ 事業概要

デジタルを中心とした「"イマーシブ” なコンテンツ体験」を企画・開発・プロデュースする、テクノロジースタートアップ企業。

アーティストやアイドル、VTuber、アニメなど、IPとのタイアップにより、これまでにない「推し活」新体験を世の中へ提供。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

一般社団法人関西イノベーションセンター 渡邊

お問い合わせ：https://www.muic-kansai.jp/contact/