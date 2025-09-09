生化学診断機器業界の市場動向：2031年には7308百万米ドル規模に成長
2025年9月9日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「生化学診断機器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、生化学診断機器の世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.生化学診断機器とは
生化学診断機器は、血液や尿などの検体を分析し、肝機能、腎機能、血糖、脂質などの生化学的成分を測定する装置です。病院や臨床検査センターで広く使用され、糖尿病、肝疾患、腎疾患などの早期診断や治療方針決定に役立ちます。近年は小型化と高速化が進み、POCT（Point of Care Testing）向けのポータブル機器の需要が増加しています。また、AI解析やIoT接続によるデータ共有が普及し、電子カルテや遠隔診療との統合が進んでいます。自動化による検査効率の向上と、微量サンプルでの高精度分析が今後の技術開発の焦点です。
2.生化学診断機器市場規模と成長率
生化学診断機器の世界市場は、2024年に約4920百万米ドルと推定されており、2025年には5181百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で成長し、2031年には約7308百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.生化学診断機器市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Semi-automatic Biochemical Diagnostic Instrument、 Fully Automatic Biochemical Diagnostic Instrument
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Hospital、 Physical Examination Center、 Clinic、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Roche Diagnostics、 Danaher Corporation、 Siemens Healthineers、 Abbott Laboratories、 Johnson & Johnson、 Sysmex Corporation、 Randox、 Pioneering Diagnostics、 Kehua Bio-Engineering、 Autobio Diagnostics、 Getein Biotech
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における生化学診断機器市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1332605/biochemical-diagnostic-instrument
