世界のタコグラフカード市場成長率：2031年までに6.4%に達する見込み
2025年9月9日に、QYResearch株式会社は「タコグラフカード―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、タコグラフカードの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、タコグラフカードの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．タコグラフカード市場概況
タコグラフカードは、商用車やトラックに搭載されるデジタルタコグラフ装置で使用するICカードで、運転時間、休憩時間、速度、走行距離などのデータを記録・管理します。ヨーロッパを中心に法令で導入が義務付けられており、日本でも物流効率化や安全運行管理の観点から普及が進んでいます。クラウド型車両管理システムとの連携により、リアルタイムでデータを収集・分析できるほか、AIを活用したドライバー疲労予測や運行最適化にも応用されています。近年はカードの大容量化や暗号化技術の高度化が進み、セキュリティ性能の強化が重要課題です。
2024年におけるタコグラフカードの世界市場規模は、247百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2031年までに380百万米ドルに達すると予測されている。
２．タコグラフカードの市場区分
タコグラフカードの世界の主要企業：Thales、 Siemens、 Cetis、 Continental Automotive、 Novadata、 Teletrac Navman、 Stoneridge、 Trimble Transport & Logistics、 Shenzhen Huabao Electronics Technology
上記の企業情報には、タコグラフカードの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
タコグラフカード市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Driver Cards、 Company Cards、 Control Cards、 Workshop Cards
用途別：Commercial Vehicle、 Passenger Car
また、地域別にタコグラフカード市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【総目録】
第1章：タコグラフカードの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：タコグラフカードメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、タコグラフカードの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
