旅行中に手ぶらで動画&Webを楽しめる！天板に挟んで固定できるクランプ式のスマートフォンスタンド 2タイプを新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、手ぶらで動画&Webを楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンド2製品を順次新発売いたします。



デスクなどの水平な天板に挟んで固定できるため、新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめです。軽量&コンパクトに折りたためるので、持ち運びに便利です。4.6～6.9インチまでのスマートフォンをしっかり固定できるホルダータイプと、マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能なマグネットタイプの2タイプをご用意しています。いずれも、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。

デスクなどの水平な天板に挟んで固定！クランプ式スマートフォンスタンド

- デスクなどの水平な天板に挟んで固定できるクランプ式で、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめます。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用にもおすすめです。- 軽量&コンパクトに折りたためるので、持ち運びに便利です。- 折りたたんで机の上に置くだけで、卓上スタンドとしても使えます。▲コンパクトサイズで持ち運びに便利▲卓上スタンドとしても使用可能

滑り止め付きで、しっかり固定できるホルダータイプ

- 4.6～6.9インチまでのスマートフォンに対応。滑り止め付きで、しっかり固定できるホルダータイプです。- ホルダー部360度回転可能。軸は縦に180度、左右に360度と自由にアングルを変更でき、縦向きでも横向きでもシーンに合わせて使用できます。

磁力で簡単にスマートフォンの着脱ができる、マグネットタイプ

- マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。着信やメッセージなどがあった際も、すぐに確認できます。- 付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。- 縦に180度、左右に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて使用できます。

安心・安全設計

- 振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。- クランプの内側や、スタンドとして使用する際にデスクなどと接する部分には滑り止めシートが付いています。安定感を高め、使用中のズレを防ぎます。※本製品を飛行機や公共交通機関で使用する際は、各社の規定に従ってご利用ください。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

ホルダータイプ

型番：P-DSCLMPFSFXBK

価格：\2,680（店頭実勢価格）\2,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCLMPFSFXBK.html

マグネットタイプ

型番：P-DSMFSFXBK

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-DSMFSFXBK.html

