【1日20名様限定開催】牡蠣、白子、あん肝が食べ放題 『痛風鍋120分食べ放題』｜9月9日(火)～9月30日(火)、リニューアルOPEN「海鮮個室居酒屋 二ノ宮 本厚木店」にて開催！

株式会社ビリオンフーズ

日本酒原価酒蔵にて"1ヶ月で3,500名が利用した"大人気の痛風鍋食べ放題が、「海鮮個室居酒屋 二ノ宮 本厚木店」において、9月9日(火)～9月30日(火)の期間、リニューアルOPEN記念イベントとして開催いたします。

痛風鍋食べ放題は日本酒原価酒蔵にて秋冬限定で提供されている人気企画のため、今回の二ノ宮での開催は“先取りで味わえる特別チャンス”となっております。

『牡蠣』、『白子』、『あん肝』の高級食材と新鮮な野菜を煮込んだ“痛風鍋”が食べ放題で楽しめるプラン。



当イベントでは、ピリッと刺激的な「激辛痛風チゲ鍋」や、濃厚でまろやかな「味噌バター痛風鍋」といったバリエーションもご用意しております。

満腹になるまで心ゆくまでお楽しみください。



また、相性抜群の厳選日本酒を、スタッフからご提案させていただきます。

イベント概要



◆イベント内容

【牡蠣、白子、あん肝が無限に食べられる！】『痛風鍋』120分食べ放題

○痛風鍋は以下からお選びいただけます

・激辛痛風チゲ鍋

・味噌バター痛風鍋

※鍋の種類はコースの途中で変更できません

◆期間

2025年9月9日(火)～9月30日(火)

◆料金

税込3,980円

※別途お通し代430円(税込)を頂いております。

※お酒を飲まれない方はお通し代を頂いておりません。

◆定員

1日20名様

◆予約方法

ネット予約のコース選択に【激辛痛風チゲ鍋120分食べ放題】【味噌バター痛風鍋120分食べ放題】というコースがございますのでご選択くださいませ。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・食べ放題は120分制（L.O.は終了30分前）となります。

・飲み放題は付いておりません。

・別途お通し代430円(税込)を頂いております。

・お酒を飲まれない方はお通し代を頂いておりません。

・入荷状況により白子は鮭白子、鱈白子の合盛りになる場合もございます。

・アプリに配布される「痛風鍋食べ放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です。

・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です。

◆アプリのダウンロードはこちらから

※日本酒原価酒蔵のアプリのダウンロードをお願いします

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=14098260

海鮮個室居酒屋 二ノ宮とは？



海鮮個室居酒屋 二ノ宮は、このたび心機一転リニューアルオープン。



全国各地の銘醸地から厳選した珠玉の地酒を550円（税込）という驚きの価格でお楽しみいただける、大人のための隠れ家空間です。



さらに当店アプリ会員様だけの特別特典として、『十四代』『而今』『新政』など市場では入手困難な希少プレミアム日本酒を特別価格（税込1,100円）にてご堪能いただけます。



また、当店自慢の「特選お刺身盛り合わせ」は、その日仕入れた新鮮な海の幸を豪快かつ繊細に盛り付けた逸品。多くのお客様から絶賛の声をいただいております。



他にも、熟練の料理人が腕を振るう創作海鮮料理の数々は、目にも舌にも鮮やかな感動をお届けします。

メニュー

◆フードメニュー

◆ドリンクメニュー

店舗情報





◆実施店舗

・店名

海鮮個室居酒屋 二ノ宮 本厚木店

・所在地

〒243-0018

神奈川県厚木市中町２-1-18 TRUNK本厚木12F-AB

・営業時間

平日 15:00~23:00

土日祝 12:00~23:00

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

