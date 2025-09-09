ベーカリー＆カフェ ルパで「ホンネPOST」を用いてお客さまの声を収集し販売促進に活用する実証実験を実施します！







≪ベーカリー＆カフェ ルパ≫









【参考２】京王食品株式会社について（１）会社名 京王食品株式会社（２）代表者 加野 智子（３）所在地 東京都多摩市関戸二丁目３７番地３（４）ＵＲＬ https://www.keio-sh.jp/（５）設立 １９７６年９月（６）事業内容 ベーカリー事業、カフェ事業【参考３】ベーカリー＆カフェ ルパについて「すべてはお客様の笑顔のために」というコンセプトのもと、「Le repas」はフランス語で「一皿のごちそう」を意味し、オリジナルのパンやサンドイッチ、淹れたてのコーヒーを提供しています。全店舗が駅改札近くに位置し、居心地の良いイートインスペースも備えています。毎月季節限定の商品が登場し、朝食、ランチ、ティータイムなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。【参考４】株式会社はこぶんについて（１）会社名 株式会社はこぶん（２）代表者 森木田 剛（３）所在地 東京都世田谷区北沢２丁目１１－１５ ミカン下北Ａ街区４階（４）ＵＲＬ https://honne-post.com/（５）設立 ２０２２年４月（６）事業内容 デジタルレターの顧客コミュニケーションツール「ホンネPOST」の提供ＶＯＣコンサルティングサービス【別紙】「JISOU」にて現在募集中のテーマ一覧