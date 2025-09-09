ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹´Û¡×¤òÃå¹©¡¡～ÌÚ¤ÎÎÏ¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È～
¡¡½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¸÷µÈ ÉÒÏº¡Ë¤ÏÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¾®Ê¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹´Û¡×¤ò9·î8Æü¤ËÃå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ±ä¾²ÌÌÀÑÌó460㎡¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È¼«¸ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤ÆÁêÃÌ¼¼¡¢µÙÍÜ¼¼¡¢°åÌ³¼¼¡¢¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¦½¤¤Ê¤ÉÂ¿ÌÜÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¤Î¡Ö¾®Ê¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¯»ÜÀß¤Î°ì¤Ä¡£½»Í§ÎÓ¶È¤¬Àß·×¡¦»Ü¹©¤·¡¢2026Ç¯3·î¤Ë½×¹©¡¢4·î¤«¤éÍøÍÑ³«»Ï¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£·úÊª¤ÎÆÃÄ¹
①¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ
¡¦ÎÐË¤«¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë¶ÌÀî¾å¿å¤Î·Ê´Ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«¸ýÉô¤ÏÁ´¤Æ¿¹¤ËÌÌ¤·¤Æ»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä°Â¤é¤®¤Î´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦·úÀß¾ì½ê¤Ë¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¼ùÌÚ¤Ï³ØÀ¸¤È¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ËÂ¤¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ùÌÚ¤ÏÎò»Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÄ¹Ç¯É÷·Ê¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹½Â¤Éôºà¡¢ÆâÁõÉôºà¡¢ÌÚÀ½¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò´Þ¤á¤¿·úÊªÁ´ÂÎ¤ÎÌÚºà»ÈÍÑÎÌ¤ÏÌó127m3¡¢ÃºÁÇ¸ÇÄêÎÌ¤ÏÌó103¥È¥óCO2e bio¢¨1¤Ç¤¹¡£
②¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ä³ØÀ¸À¸³è¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë³ØÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ°Àþ¤È¥¾ー¥Ë¥ó¥°¤òÇÛÎ¸¤·¤¿·×²è¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¡Ê°åÌ³¼¼¡¢ÁêÃÌ¼¼¡¢µÙÍÜ¼¼¡¢¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¥ëー¥àÅù¡Ë¤È¸¦½¤¤ä¸ø³«¹ÖºÂÍÑ¤ÎÂ¿ÌÜÅª¼¼¤òº¸±¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤ÏÌÚÂ¤²Í¹½¢¨2¤ò¸½¤·¤Ë¤·¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤È¤·¡¢Â¿ÌÜÅª¼¼¤Ï³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤Î¤¿¤á¤Î³«ÊüÅª¤Ê´Ä¶¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¶õ´Ö¤ÎÀ¼Á¤òÊ¬¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¡×¤Î²¼¤Ç¤ª¤ª¤é¤«¤ËÁ´ÂÎ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹½À®¤Ï¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¤³¤³¤íÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¤äÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥ªー¥ë¥¸¥§¥ó¥Àー¥È¥¤¥ì¤âÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÚ¤¬¿´¿È¤ËÍ¿¤¨¤ëÌþ¤·¤Î¸ú²Ì¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÆâÁõ¤âÌÚ¼Á¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£½»Í§ÎÓ¶ÈÃÞÇÈ¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¤ÇÌÚ¤äÌÚ¼Á¶õ´Ö¤Ë¤Ï¤½¤ÎÌÚÌÜ¤ä¹á¤ê¤Ë¤è¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¥¤¥é¥¤¥é¡¢ÇÓÀÍ´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãì¡¦ÎÂ¤Ê¤É¤Î¹½Â¤¶íÂÎ¤Î°ìÉô¤ò¸½¤·¤È¤·¡¢ÊÉÌÌ¤ä¾²¡¢Å·°æ¡¢½º´ï¤Ê¤É¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÌÚ¼ÁÄ´¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Êª·ï³µÍ×
¹©»öÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¡¡¾®Ê¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¦¥§¥ë¥Í¥¹´Û¿·ÃÛ¹©»ö
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»ÔÄÅÅÄÄ®2-1-1
ÍÑÅÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Âç³Ø(ÊÝ·ò´ÉÍý»ÜÀß)
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó76543.22㎡
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§460.17㎡¡Ê139.2ÄÚ¡Ë
¹½Â¤¡¦³¬¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¡ÊºßÍè¼´ÁÈ¹©Ë¡¡Ë¡¢45Ê¬½àÂÑ²Ð¹½Â¤
¹â¤µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó7.3m¡ÊºÇ¹â¹â¤µ¡Ë
Ãå¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î8Æü
½×¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÍøÍÑ³«»Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯4·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
´ðËÜ·×²è¡¦Àß·×´ÆÍý´Æ½¤¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò°Â°æ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê
Àß·×¡¦»Ü¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¢£³Ø¹»Ë¡¿ÍÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¡¡³µÍ×
ÁÏÎ©¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1900Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»ÔÄÅÅÄÄ®2-1-1
³ØÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹â¶¶¡¡Íµ»Ò
ºß³ØÀ¸¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§3,294¿Í¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ÜÀß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¾®Ê¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢ÀéÂÌ¥öÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢³Ø³°¥»¥ß¥Êー¥Ï¥¦¥¹¡Ê·Ú°æÂô¡¦À¾¹ñÊ¬»û¡Ë
¡¡½»Í§ÎÓ¶È¥°¥ëー¥×¤Ï¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤«¤éÌÚºà·úºà¤ÎÀ½Â¤¡¦Î®ÄÌ¡¢¸Í·ú½»Âð¡¦ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÀÁÉé¤äÉÔÆ°»º³«È¯¡¢ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤Þ¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖMission TREEING 2030¡×¤Ç¤Ï½»Í§ÎÓ¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ÎCO2µÛ¼ýÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÉáµÚ¤ÇÃºÁÇ¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ÇÄê¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÈó½»Âð·úÃÛÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÌÚÂ¤²½¡¦ÌÚ¼Á²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÌÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1. ¼ùÌÚ¤¬À®Ä¹²áÄø¤ÇµÛ¼ý¸ÇÄê¤·¤¿ÃºÁÇÎÌ¤òÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ë´¹»»¤·É½µ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃ±°Ì¡£ÃºÁÇ¸ÇÄêÎÌ¤Ï·úÊª¤Î°ìÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ(¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥É¥«ー¥Ü¥ó)¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖOneClickLCA¡×¤ò¤â¤È¤Ë»î»»¡£Æ±¥½¥Õ¥È¤Ï½»Í§ÎÓ¶È¤¬ÆüËÜÃ±ÆÈÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê»²¹Í¡§ One Click LCA ¥µ¥¤¥È¥Úー¥¸¡Ë
¢¨2. Ãì¤ÈÎÂ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë·úÃÛÊª¤Î¹½Â¤¤ò»Ø¤¹