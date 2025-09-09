作家・茂木誠氏のスーパー歴史講義 會澤高圧コンクリート創業九十年記念

「日高見、エミシ、蝦夷共和国」をテーマに札幌で特別講演

會澤高圧コンクリート株式会社（本社：北海道苫小牧市、代表取締役：會澤祥弘）は、創業90周年を記念し、2025年10月27日（月）、札幌コンベンションセンターにて記念講演会を開催いたします。講師には、作家であり予備校講師、そして歴史系YouTuberとして人気を誇る茂木誠氏をお招きし、「日高見、エミシ、蝦夷共和国」と題したスーパー歴史講義を実施します。

大東亜戦争終戦から80年。社会が再び大きく変動するなか、今一度私たちの国の歩みに思いを致し、戦後思想の呪縛からニッポンを解き放つ覚醒の機会にしたいと考えています。

■ 開催概要

日時：2025年10月27日（月）

開場 13:30 ／ 開演 14:00

会場：札幌コンベンションセンター 1階 大ホール

（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1 ／ TEL 011-817-1010）

定員：2,500名（全席自由・参加費無料）



札幌コンベンションセンター大ホール



主催：會澤高圧コンクリート株式会社

お申込み：専用二次元コードから事前登録





※申込サイト：https://aizawa90anniversary.peatix.com

■ プログラム

第1部（14:00～14:40） 古代～松前藩の蝦夷統治まで

第2部（14:50～15:30） ロシアの南下（江戸中期）～現代まで

第3部（15:40～16:40） 歴史対話／質疑応答

講師 茂木誠氏 × 會澤高圧コンクリート代表取締役 會澤祥弘

■ 講師プロフィール：茂木 誠（もぎ・まこと）氏





作家、予備校講師、歴史系YouTuber。

駿台予備学校やオンライン講義「ZEN Study（旧N予備校）」にて世界史を担当。著書に『世界史で学べ！地政学』（祥伝社）、『「戦争と平和」の世界史』（TAC）、『グローバリストの近現代史』（ビジネス社）など多数。YouTubeチャンネル「もぎせか」は登録者数22万人を超える。