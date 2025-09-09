国内外のデジタル印刷作品を評価するコンテスト「Innovation Print Awards 2025」の入賞作品を発表

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）は、国内外のデジタル印刷作品を評価するコンテスト「Innovation Print Awards(https://www.fujifilm.com/fb/company/contest/innovationprintawards/2025)（イノベーション・プリント・アワード、以下、IPA）」の2025年度入賞作品を発表しました。当社が主催する「IPA」は、富士フイルムグループのデジタル印刷機器で制作された印刷物を応募対象として、グローバルから作品を募集する「IPA2025 グローバル」と、日本とアジア・パシフィック地域に限定して募集する「IPA2025 APJ」の2つのプログラムを開催。今回、日本からは過去最多の７作品が入賞しました。

2008年から毎年開催し、本年度で通算18回目となる「IPA」は、当社のプロダクションプリンター「Revoria PressTM」シリーズやインクジェットデジタルプレス「Jet Press」シリーズ、ワイドフォーマットプリンター「Acuity」シリーズなどを使って制作された印刷作品を評価するコンテストです。審査は、印刷やグラフィックデザインなど各分野の識者で構成される第三者委員会（※1）が行い、応募作品の仕上がり品質、デジタル印刷技術の活用、革新性、ビジネス有効性、全体的な美しさといった基準に基づいて評価し、入賞作品を決定します。また、応募作品は、国内外で開催される印刷関連のイベントや展示会などで紹介されるため、応募者である印刷会社やデザイン会社は、自身の技術・発想力を国際的にアピールする機会を数多く得ることができます。

「IPA2025グローバル」には、日本をはじめ、米国、ドイツ、英国、シンガポール、タイ、インド、アラブ首長国連邦などの14の国・地域 から170作品の応募があり、36作品が入賞しました。また、「IPA2025 APJ」には、日本とアジア・パシフィックの10の国と地域から282作品の応募があり、36作品が入賞しています。



尚、入賞作品および応募作品は、「グラフィックコミュニケーション東京（※2）」をはじめとするショウルーム、および各国/地域で開催されるイベントで展示される予定です。



※1：アジア全域で印刷機材メーカーの垣根を越えて行われる唯一の印刷作品コンテスト「Asian Print Awards （主催：Asian Print Awards Management Pte Ltd.）」の実行委員長でもあるポール・キャラハン氏ら専門家が審査員を務める。

※2：開設コンセプトである「変革」と「共創連携」を体感できる多様なコンテンツを展示する、グラフィックコミュニケーション事業のショウルーム。最新のデジタル印刷機や、デザイナーとのコラボレーションによって生み出された出力物などを展示。

最優秀賞であるBest Innovation Award 2025 GlobalとBest Innovation Award 2025 APJに選出された2作品の詳細は、以下の通りです。

Best Innovation Award 2025 Global / 「クリエイティブデザイン」部門 第1位

作品名 ：Island, Alone (Artist Book)

企業名 ：プロジェクトチーム ‘Every Single Day’（韓国）

出力機種：Revoria PressTM EC2100S / Revoria PressTM SC285S / Revoria PressTM PC1120

作品説明：韓国の伝統紙である『韓紙(ハンジ)』と再生紙を素材に使用し、本の物理的・概念的な特性を再解釈したアーティストブック。巻物に記したエッセイを三角形に組み合わせ、文学と美術を融合させたコレクタブルオブジェとして完成させた作品。1パスで5色印刷が可能な「Revoria PressTM EC2100S / SC285S」では、Super EA-Ecoトナーによる美麗なCMYKや特殊色のピンクカラーを表現。フラッグシップモデルの「Revoria PressTM PC1120」では、特殊色のシルバーを使用したメタリックカラーでCMYKでは出せない光沢を実現。

Best Innovation Award 2025 APJ / 「フォトブック」部門 第1位

作品名 ：Wedding Photobook

企業名 ：Golden Ladies Photo（中国）

出力機種：Jet Press 750S

作品説明：枚葉型インクジェットデジタルプレスの「Jet Press 750S」で制作したB2サイズのウェディングフォトブック。鮮やかな色彩と滑らかな階調変化で、比類のない印刷品質を誇る作品。卓越した色再現性により、大切な思い出の1枚1枚に命が吹き込まれ、特別な日の温もりや喜びを色あせることなく保存。

日本からの入賞作品は、以下の通りです。

富士フイルムビジネスイノベーションについて

働く人々がより創造力を発揮し組織の力を最大化するために、DXを通じた知識と情報の効果的な利活用を支援します。1962年の創業以来培った技術や知見をもとに、ワークフローソリューション、ITサービス、デジタル複合機などの印刷機器に関する研究・開発・生産・販売を行っています。基幹システムの販売や導入支援、業務プロセスのアウトソーシングサービスも提供し、世界中のお客様のビジネスを革新するグローバルリーダーであり続けます。

