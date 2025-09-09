¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù16¼þÇ¯´ë²è»ÏÆ°¡ª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡ªÀ¤³¦¤Ë1ÅÀ¤À¤±¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
2025Ç¯9·î9Æü¤Ë16¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊ´ë²è¤¬»ÏÆ°¡ª
¸·Áª¤µ¤ì¤¿52ÅÀ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬Æþ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¿·¾¦ÉÊ´ë²è¤Ç¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´52¼ï¡ª
£±.Ã±¹ÔËÜ1´¬～34´¬¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È
£².ÊÌ¥Þ¥¬É½»æ¤Ê¤É¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È½é¤Î¥°¥Ã¥º²½¡ª
¢¨²è½¸¡ÖFRY¡×¤ÎÉ½»æ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë°ìÅÀ¤À¤±¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤¡ª
¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶âÂ°À½¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë1ÅÀ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
Â³Êó¤ÏX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/shingeki_FLY
¿Ê·â¤Îµð¿Í / ëÝ»³ÁÏ
µð¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¡£µð¿Í¤Î±Â¤È²½¤·¤¿¿ÍÎà¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÊÉ¤òÃÛ¤¡¢ÊÉ³°¤Ø¤Î¼«Í³¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¿¯Î¬¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ì¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÏÊÉ¤ò±Û¤¨¤ëÂçµð¿Í¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤êÊø¤ì¡¢ÀäË¾¤ÎÆ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£