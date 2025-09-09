【リーガロイヤルホテル小倉】秋の旅行にワクワクを 期間限定ハロウィンショコラアソート付きステイ

リーガロイヤルホテル小倉（北九州市小倉北区浅野：総支配人 棟安 正人）では、秋の人気イベント“ハロウィン”にあわせた「ハロウィンショコラアソート付ステイプラン」を、2025年9月9日（火）～10月31日（金）の期間で販売いたします。



　本プランでは、おばけや黒猫、ジャック・オー・ランタンなど、遊び心あふれるハロウィンモチーフのアイシングをチョコレートにトッピングした「ハロウィンショコラアソート」を、ベッドをご利用の1名様につき1つプレゼント。可愛らしい見た目とチョコレートの味わいをお愉しみいただける特典です。お子さま連れのご家族はもちろん、ご友人同士やカップルでのご宿泊にもおすすめ。旅の記念やプレゼントとしても最適な、季節感溢れるプランです。


　さらに、ホテル内には本格中華やフレンチ、日本料理など多彩なレストランが揃っており、ご宿泊のお客様には朝食・ランチ・ディナーでのご優待価格もご用意しております（※本プランに限らず、すべてのご宿泊者様が対象です）。



　当ホテルは、新幹線・在来線ともにアクセス良好な小倉駅から徒歩3分の立地にあり、観光を兼ねたご滞在にも便利です。客室からは、「日本新三大夜景都市 全国1位」に選ばれた北九州市の美しい夜景を一望でき、秋の特別なひとときをお過ごしいただけます。


　ハロウィンムードあふれる期間限定プランで、この季節ならではのホテルステイをお愉しみください。



【Trick or Treat！】期間限定ハロウィンスイーツ付プラン 概要

【利用期間】


2025年9月15日（月・祝）～10月31日（金）


【利用料金】


1泊1室料金（諸税・サービス料含む）


◆スーペリアフロア


1室1名様　\11,550～


1室2名様　\18,420～


1室3名様　\25,215～


◆タワーフロア（特別朝食付き）


1室1名様　\31,100～


1室2名様　\36,100～


【特典】


ハロウィンショコラアソート 1名様につき1つプレゼント


※添い寝のお子様は対象外となります。あらかじめご了承ください。



＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞


リーガロイヤルホテル小倉　宿泊予約　TEL.093-521-2058