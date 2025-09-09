【リーガロイヤルホテル小倉】秋の旅行にワクワクを 期間限定ハロウィンショコラアソート付きステイ

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル小倉（北九州市小倉北区浅野：総支配人 棟安 正人）では、秋の人気イベント“ハロウィン”にあわせた「ハロウィンショコラアソート付ステイプラン」を、2025年9月9日（火）～10月31日（金）の期間で販売いたします。

プラン特典の「ハロウィンショコラアソート」イメージ

本プランでは、おばけや黒猫、ジャック・オー・ランタンなど、遊び心あふれるハロウィンモチーフのアイシングをチョコレートにトッピングした「ハロウィンショコラアソート」を、ベッドをご利用の1名様につき1つプレゼント。可愛らしい見た目とチョコレートの味わいをお愉しみいただける特典です。お子さま連れのご家族はもちろん、ご友人同士やカップルでのご宿泊にもおすすめ。旅の記念やプレゼントとしても最適な、季節感溢れるプランです。

さらに、ホテル内には本格中華やフレンチ、日本料理など多彩なレストランが揃っており、ご宿泊のお客様には朝食・ランチ・ディナーでのご優待価格もご用意しております（※本プランに限らず、すべてのご宿泊者様が対象です）。

中国料理 龍鳳 店内イメージレストラン シャンボール 店内イメージ皿倉 店内イメージ

当ホテルは、新幹線・在来線ともにアクセス良好な小倉駅から徒歩3分の立地にあり、観光を兼ねたご滞在にも便利です。客室からは、「日本新三大夜景都市 全国1位」に選ばれた北九州市の美しい夜景を一望でき、秋の特別なひとときをお過ごしいただけます。

ハロウィンムードあふれる期間限定プランで、この季節ならではのホテルステイをお愉しみください。

【Trick or Treat！】期間限定ハロウィンスイーツ付プラン 概要

「日本新三大夜景都市 全国1位」に認定された北九州市の夜景 イメージ26・27階タワーフロア客室 イメージプラン特典の「ハロウィンショコラアソート」イメージ

【利用期間】

2025年9月15日（月・祝）～10月31日（金）

【利用料金】

1泊1室料金（諸税・サービス料含む）

◆スーペリアフロア

1室1名様 \11,550～

1室2名様 \18,420～

1室3名様 \25,215～

◆タワーフロア（特別朝食付き）

1室1名様 \31,100～

1室2名様 \36,100～

【特典】

ハロウィンショコラアソート 1名様につき1つプレゼント

※添い寝のお子様は対象外となります。あらかじめご了承ください。

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル小倉 宿泊予約 TEL.093-521-2058