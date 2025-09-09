「あんなかわいい子をもし振ったら…」山田優が高校生の恋模様に思わず“姐さん発動”！？3人の女子から恋の矢印を向けられたモテきんご、涙の決断の行方は？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月8日（月）夜9時より、『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。夏休み編2025』の最終話を放送いたしました。

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了、成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができます。

本作では、オーストラリア最大の観光保養地としても世界的に有名なゴールドコーストを恋の舞台に、るい（高校3年生/長野県出身）、しゅん（高校2年生/東京都出身）、せり（高校2年生/福岡県出身）、いおう（高校3年生/宮崎県出身）、しおん（高校3年生/沖縄県出身）、きんご（高校2年生/福岡県出身）の男子メンバー6名と、ひなの（高校3年生/長崎県出身）、ねね（高校2年生/千葉県出身）、りのん（高校2年生/大阪府出身）、ゆま（高校2年生/北海道出身）、すみれ（高校1年生/大阪府出身）、ひな（高校2年生/東京都出身）の女子メンバー6名が参加しています。また、今回は旅の期間が“3泊4日”へと拡大したほか、最終日に女子が告白するルールに加え、男子は3日目以降いつでも告白が可能になり、恋の行方に注目が集まります。

■「あんなかわいい子をもし振ったら…」山田優が高校生の恋模様に思わず“姐さん発動”！？

男子からの最後のアピールタイムで、きんごはねねとこれまでの旅を振り返ります。ねねは「香水を作ってきた」と切り出し、オリジナルの柑橘系の香水をプレゼント。きんごは「香水めっちゃ好き」「もったいないから使いたくない」と大喜びし、和やかな空気が流れます。続いてりのんとの2ショットでは、「旅を始める前は不安でいっぱいだったけど、りのんちゃんを見た時めっちゃ安心した」と打ち明けるきんごに、りのんも「勇気を出してよかった」と素直な想いを伝えます。最後までねねとりのんで悩むきんごに、りのんは「目をつぶって」と切り出し、自作の“花くじ”を差し出します。そこには「りのんを選んでくれたら絶対に幸せにします」と書かれており、「初彼氏はきんごくんがいいと思ってます」とまっすぐな気持ちを告げました。これに山田優は「あんなかわいい子に幸せにしますって言われて、もし振ったら一回きんごと話そうかなって」とコメント。スタジオからは「姐さん怖い！（笑）」と笑いが広がりました。

■「王子様になれるのは僕しかいない」おひなさまにひざまずき、ロマンチック告白！

一方、せりとひなの2ショットでは、せりが「この旅はひなちゃんしかいなかった」と話し、「どんな選択をしても、この旅で出会えたお姫様だから贈りたいものがある」と、ひなへ花冠をプレゼント。ひなは、前日のフライング告白を振り返り、「告白までに気持ちを決めます」と真剣な表情をみせました。最後にせりはひざまずき、「ひなちゃんの王子様になれるのは僕しかいないと思っているので、告白待ってます」とロマンチックに想いを伝えました。その姿にスタジオからは「せりくんいいじゃん！」と言葉が飛び交いスタジオからも称賛の声が上がりました。

■3人の女子から恋の矢印を向けられたモテきんご、涙の決断の行方は？

いよいよ迎えた告白タイム。せりの前に花冠をつけて現れたひなは、「せりくんがいたから楽しめました！真剣に考えたんだけど…」と、思いを伝えます。一方きんごのもとには、ねねとりのんが登場。それぞれが想いを伝えると、きんごは涙を浮かべ、必死に言葉を絞り出します。せりとひな、そしてきんごを取り巻く恋模様。固唾をのんで見守るスタジオの中、高校生たちの恋の行方は…。

本放送の模様は現在も見逃し配信中です。一生忘れられない、ひと夏の恋物語にぜひご注目ください。

