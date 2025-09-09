音楽とグルメを神戸港の夜景とともに楽しむDJイベント「WEST CORRIDOR GROOVIN’ by TOTTEI Vol.4」

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）は、朝夕は海風が涼しく心地いいTOTTEIで、9月19日（金）にTOTTEI WEST CORRIDOR（Infosys GATE前）にて、DJナイト「WEST CORRIDOR GROOVIN’ by TOTTEI Vol.4」を開催します。

少しずつ秋の気配が漂い始める9月の夜は"Disco with Night Bubble”をテーマに、DJ KenNYstyleに加え、今回はGuest DJとして名古屋からdaijiro misawaが参戦。神戸の夜をディスコミュージックとナイトバブル（シャボン玉）で盛り上げます。

楽しい時間をさらに彩るのは、TOTTEI内に並ぶレストランや、こだわりのクラフトビールを味わえるTOTTEI Brewery。多彩なお酒に加え、テイクアウトできるグルメも豊富にご用意しています。

9月19日（金）はぜひ音楽とともに、神戸の夜を心ゆくまでご堪能ください。

【WEST CORRIDOR GROOVIN’ by TOTTEI Vol.4 開催概要】

日程： 9月19日（金）18:00～20:00

※DJイベントは10、11月の第3金曜日の夜にも開催予定です。

出演： DJ KenNYstyle （Instagram(https://www.instagram.com/kensuke_kennystyle/)）/ daijiro misawa （Instagram(https://www.instagram.com/daijiromisawa/)）

場所： TOTTEI WEST CORRIDOR（アリーナ1F Infosys GATE前）

参加費： 無料

バラエティ豊かなテイクアウトグルメが充実！

TOTTEIのレストランでは、ゆったりと味わえるイートインはもちろん、イベント気分をさらに盛り上げてくれるドリンクやテイクアウトグルメを豊富に取り揃えています。気分に合わせたメニューを選べるのが魅力です。

TOTTEI WEST CORRIDOR、TOTTEI PARK内のカウンター席や、開放感あふれるオープンテラス席では、料理と音楽で心地よい時間を過ごせます。

【テイクアウトグルメ提供店舗】

＜アリーナ１F＞

KOBE NOOK CAT.（カレー）、神戸 南京町 皇蘭 （中華）、坂の上のとり ～ごはん＆グリル～（大人の定食屋）、KOBE Bay Catch （海鮮レストラン）、神戸イタリアン WABISABI VERDE（イタリアン）、淡路屋のおもうつぼ（蕎麦とめし処）、ユーハイム本店別館 （カフェ）

＜アリーナ２F＞

TOTTEI STAND BUOY（カフェ＆バー）、NO.13 （カフェ）、神戸 サクレフルール （ステーキビストロ）

＜TOTTEI PARK 緑の丘＞

TOTTEI Brewery（ビール）、EN³ TOTTEI BBQ（バーベキュー）

※営業時間は店舗により異なります。最新情報はTOTTEI公式HPを要確認。

各店舗情報はこちら https://www.totteikobe.jp/food_shop

テイクアウト紹介特集はこちら https://www.totteikobe.jp/news/article/9087