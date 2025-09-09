【2025大阪・関西万博公式ライセンス商品】「EXPO2025 ミャクミャク マスコットバルーンボールペン（BLUE／RED）」

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク マスコットバルーンボールペン（BLUE／RED）」を、2025年9月上旬より販売いたします。

■商品概要

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の「マスコットバルーンボールペン（BLUE／RED）」！ボールペンのキャップが透明のミャクミャクマスコットになっています。ペン立てに立てかけたらマスコットがとても目立ってかわいいボールペンになっています。

EXPO2025 ミャクミャク マスコットバルーンボールペン（BLUE／RED）

価 格：900円＋税

本体サイズ（約）：H170×W63mm

発売日：2025年9月上旬

企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション

ライセンス表記：(C)Expo 2025

販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店、2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア JR京都駅西改札口前店 他、関西の百貨店など

※販売場所によって導入時期が異なります。

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区大開1-15-26

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

