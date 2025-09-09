スペインハモンセラーノ協会　食のプロフェッショナル向けに、マスタークラスセミナー開催

カバ原産地呼称統制委員会/スペインハモンセラーノ協会 日本事務局

欧州連合(EU)が世界に向けて発信する高品質な農産物のプロモーション“ D.O.Cava&JamonConsorcio SerranofromEurope,CraftedinSpain,perfectedbytime”の一環として、スペインの「スペインハモンセラーノ協会（ConsorciodelJamonSerranoEspañol）」（所在地：スペイン・マドリッド 会長：アンナ・ボッシュ・グェル）は、2025年8月21日に食のプロフェッショナル向けにハモンセラーノのショールーム、およびマスタークラスセミナーを開催いたしました。

このマスタークラスは、伝統と熟成にかかる長い時間が生み出す本物の味わい、そしてEU産のハモンセラーノへの理解を一層深めていただくことを目的として開催されました。昨年スペイン・ハモンセラーノ協会が主催した集中カッティング技術講習に日本代表として派遣された、認定コルタドーラの作元典子氏を講師に迎え、ハモン・コンソルシオセラーノについて、製品の特有の魅力に加え、業界の最新動向、EU産品ならではの価値についても幅広く紹介していただきました。また、加えて、参加者は作元氏の指導のもと、ハモンセラーノの持つ味わいを最大限に引き出し、その盛り付けを視覚と味覚の両面で楽しむ事ができる方法を学びながら、カッティングを体験しました。

本イベントは、格式ある日比谷パレス・レストランにて開催され、ガストロノミー業界から60名の専門家が参加しました。ハモンセラーノの魅力を改めて体感するとともに、ハモンセラーノ文化に関する知見を共有・学ぶ場として交流を深め、ヨーロッパの食文化と日本の美食プロフェッショナルとの結びつきが一層強固なものとしました。

スペインコンソルシオハモンセラーノ協会は、ハモン・コンソルシオセラーノの最大特長である「時の流れの産物である熟成」、「伝統を守る職人技」、「時間をかけること自体が最高の贅沢」を体感していただくための情報を今後も発信してまいります。

＜スペインハモンセラーノ協会/ConsorciodelJamonSerranoEspañol＞

スペインのハモンセラーノ協会は、スペイン産業がハモンセラーノを国際市場で高品質の製品として認証する必要性を受け、1990年に設立された組織です。現在、ヨーロッパのハム産業で最も重要な企業の19社で構成されています。伝統的な製法を遵守し、協会が独自に設定した厳しい品質基準ConsorcioSerranon（コンソルシオセラーノ）をもうけることで、イメージと品質を守ってきました。

ヨーロッパTSG認証が定めるハモンセラーノの熟成期間が30週以上に対し、スペインハモンセラーノ協会は熟成期間を52週以上の基準としています。認証の対象は100%ヨーロッパ産豚を用い、伝統的手法で作られたもので、職人が一つ一つ手作業で弾力、香り、食感を検査し、最高水準を満たしたもののみが品質マークを獲得します。

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food of Spain. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.