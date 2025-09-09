アールグレイ専門店が作る、全国の催事で行列ができる人気のソフトクリームをスズラン前橋店「秋の全国うまいもの会」にて期間限定販売！

株式会社キャセリンハウス

日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2025年9月10日（水）～16日（火）の期間に、群馬県前橋市にある、スズラン前橋店で開催される「秋の全国うまいもの会」にて、人気のソフトクリーム及びハワイアンスコーンを期間限定販売いたします。

※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）

アールグレイ専門店が作る、天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフト

アールグレイリッチミルク

繊細な紅茶をソフトにするには大量の茶葉を使う必要があり、&EARL GREY(アンドアールグレイ)では、なんと、約50倍の茶葉を抽出して作っています。

天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフトは「食べるミルクティー」と言われており、全国の催事で毎回行列ができるほど！

あまずっぱいフランボワーズのメレンゲと一緒にお召し上がりください。

商品名：アールグレイリッチミルク

価格：648円（税込）

※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。

神秘のお茶バタフライピーで作った青いソフト

バタフライピーアールグレイ

神秘のお茶と言われるバタフライピーティーで作った青いソフト！

生乳で作った濃厚なミルクソフトに、天然ベルガモットでアールグレイの爽やかな香りをつけました。

鮮やかな青い色は抗酸化作用をもつポリフェノールの一つ、アントシアニンという天然の色素です。

爽快ミントメレンゲと一緒にお召し上がりください。

商品名：バタフライピーアールグレイ

価格：648円（税込）

※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。

フルーツ＆クリームチーズがゴロゴロ入った新感覚スコーンも同時販売

バタフライピー

◆「ハワイアンスコーン」とは？

一般的に知られている筒型の「イングリッシュスコーン」とは違って、クリームチーズをたっぷり入れた生地にフルーツなどの具材を混ぜ込んだ、ハワイで人気のスコーンです。

外はサクッと、中はしっとりふわっと、ゴロゴロした食感のクリームチーズがアクセントとなり、何もつけずにそのままで美味しいスコーンです。



◆こだわりの食材

アンドアールグレイのハワイアンスコーンに使うクリームチーズは、生乳とバターミルクから作ったクリーミーでコクのある北海道産のクリームチーズをたっぷりと使っています。

また、牛乳の代わりに生乳から作った生クリームを使っていますので、深みのあるしっとりとした生地に仕上がっています。

もちろん、小麦も国産にこだわっています。

フルーツをたっぷり練りこんで

ゴロゴロと入ったクリームチーズがアクセント

一枚一枚丁寧に焼き上げていきます



◆商品情報

【1】アールグレイ＆オレンジ クリームチーズ（人気No.1）

【2】ブルーベリー クリームチーズ

【3】フランボワーズ クリームチーズ

【4】チョコ クリームチーズ

【5】ラムレーズン クリームチーズ

【6】キャラメル＆ナッツ クリームチーズ

価格：432円（税込）

開催概要

名 称：「秋の全国うまいもの会」

会 場：スズラン前橋店 本館8F 大催場

期 間：2025年9月10日（水）～16日（火）

住 所：〒371-8556 群馬県前橋市千代田町2-12-3

T E L: 027-233-1111 (大代表)

店舗概要

■神戸本店

店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361

会社概要

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル

URL ： http://www.and-earlgrey.jp/

通販サイト：https://andearlgrey.base.shop