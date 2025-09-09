自社の表記ルール・トーン＆マナーを反映した原稿を生成！ あらゆる事業者が使えるAI執筆サポート レビュープラスに新機能を追加

note株式会社

note株式会社は自社の表記ルールや既存記事の書き方を参考にして「らしさ」を反映した原稿を自動生成する新機能を、「AI執筆サポート レビュープラス」に9月9日に追加しました。音声や動画、テキストデータから原稿を自動作成するため、担当者の経験やスキルに関わらず、表記ルールや文章トーンが統一された発信を短時間で行えます。9月16日にはサービス説明会も開催予定です。

AI執筆サポート レビュープラスはnote株式会社と子会社のnote AI creative株式会社が共同開発したサービスで、7月31日からnoteのアカウント有無に関わらず、あらゆる事業者向けに提供しています。「AI執筆サポート」ならびに「AI執筆サポート レビュープラス」は、これまでに累計170社を超える企業・自治体で導入されました。noteは今後もAIを積極的に活用して機能を追加していき、多くの方の情報発信をサポートします。

追加機能の目的

企業の情報発信では「担当者が変わると文体がバラバラになる」「表記ルールが反映されているかのチェックに時間がかかる」といった声が課題としてあがっていました。これまでベテラン編集者や特定の担当者に依存していた、一貫したブランドをつくるための作業を、AI執筆サポート レビュープラスが代わりに行います。

各社独自の文章のトーンや表現の特徴、構成の仕方まで学習して「らしさ」のある原稿を生成。note社内でも記事制作時間を40%削減した実績のあるサービスで、企業の情報発信を効率化します。

AI執筆サポート レビュープラス

noteアカウントの有無に関わらず、すべての事業者がご利用いただけるAI執筆ツールです。プロの編集者が実際に使いながら改良を重ね、実用性を重視して設計しました。作成した記事は自社のオウンドメディア、メルマガなどさまざまな場面で利用いただけます。

主な機能：

- 自動原稿生成：音声/テキスト/動画データから、文字起こしや原稿を生成- 炎上リスクのレビュー：社会的・倫理的に問題となる可能性のある表現を自動検出し、修正ならびに修正理由を提示- 文章つながりレビュー：相づちや文章の流れをくんで、読みやすい原稿に調整- 文字数の調整：用途に応じて、詳しい長文の原稿と短くまとめた原稿の両方を生成

【今回の追加機能】

- 表記ルールのレビュー：事業者がそれぞれ独自に運用している表記ルールを反映- トーン&マナーレビュー（noteのアカウントが必要です）：自分たちが過去に発信した記事から最大3つまで参考にし、文体や構成を適用。同じトーンの記事を生成

納品内容：

- 初稿：タイトルや見出しをつけ、記事の体裁に整えたうえで、炎上リスク / 文章つながり / 表記ルール / トーン＆マナーレビューすべての結果を反映した原稿- 初稿（スリム版）：文字数を短くまとめ直した原稿- レビューに関する申し送り事項：表現を修正した箇所とその理由を説明- 構成案：章立てして原稿の構成を提案- Q&A形式原稿：インタビュー全体を俯瞰できる整理版- 文字起こし：話者ごとに発言を書き起こしたもの

料金体系：

毎月2記事プラン：1万円／月（税抜） ※初月無料

毎月無制限プラン：8万円／月（税抜）

※本サービスは法人登記または個人事業主として開業届を提出している事業者のみご利用いただけます。



9月16日（火）14時からサービス説明会を開催！

実際の操作画面をお見せしながら、音声アップロードから記事完成までの流れや、炎上リスクや表記ルール、トーン&マナーのレビューでどのような指摘があるかなどを詳しくご紹介します。質疑応答も受け付けますので、お気軽にご質問ください。

