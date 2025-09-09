こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東証上場の株式会社バイク王＆カンパニーが「バクラクビジネスカード」を導入。従業員1,000名規模の企業でも安心のセキュリティと、業界最高水準の還元率を評価
すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、法人向けAIビジネスカード「バクラクビジネスカード」が、株式会社バイク王＆カンパニー（代表取締役CEO 澤篤史、以下「バイク王＆カンパニー」）に導入されたことをお知らせします。
https://bakuraku.jp/
概要
「バクラク」シリーズは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。
この度、バイク王＆カンパニーに「バクラクビジネスカード」が導入されました。
バクラクビジネスカードの特徴は、以下の通りです。
①業界最高水準のキャッシュバック還元率で、実質的な経費削減に大きく貢献
「バクラクビジネスカード」のキャッシュバック還元率は1％～最大1.5%と、業界最高水準の還元率です。ポイントやマイル還元型の法人カードと比べて有効期限も無く、サービス・商品が限定されることもありません。
従業員数1,000名以上のバイク王において、日々発生する支払いを「バクラクビジネスカード」に切り替えることで、実質的な経費削減に大きく貢献します。
初期費用・年会費も無料なため、圧倒的なコストパフォーマンスで企業活動を支援します。
②発行手数料無料&即日発行のバーチャルカードで支払い業務・管理がバクラクに
バイク王＆カンパニーでは、公共料金、備品購入、ウェブ広告、パーツ等の購入、システム利用など様々なシーンでバーチャルカードを発行し、活用いただいています。バーチャルカードは発行手数料無料で、さらに、経理担当者の管理画面から即時カード発行できるため、急に支払いが必要になった際にも対応可能です。
加えて、国内トップクラスの不正利用防止機能※を活用し、500超に及ぶサービスから利用先を指定／制限することで、目的外利用や不正な経費利用を未然に防ぎ、コーポレート・ガバナンスを大幅に強化します。さらに、カード単位で利用上限金額／利用期間／通貨の制限も可能です。これらの機能を通じて、より安全なカード運用を実現します。
※2025年6月時点、当社調べ
③申請するだけで“いつの間にか”法令対応、仕訳も自動化され経費精算業務の手間が大幅削減
「バクラクビジネスカード」では、カード決済時に発行される請求書または領収書上の適格請求書発行事業者登録番号をAI-OCRが自動で読み取り登録状況を判定します。また、明細と証憑を高速で突合し、仕訳データが自動生成されます。
申請業務をするだけで法対応が完了するため、法制度理解や手作業に伴う手間やミスが生じにくくなります。これにより、経費精算業務全体にかかる手間と時間が大幅に削減されます。
バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。
株式会社バイク王＆カンパニー 経理財務グループ リーダー 藤岡大輔様 コメント
「バクラクビジネスカード」導入以前は、コーポレートカードの管理が経理財務部に集中し、手続きや明細確認処理に多くの時間を要することが課題でした。
システム選定においてポイントとなるのが「透明性」と「効率化」であり、リアルタイムで利用状況を共有でき、会計システムとの親和性が高いことがバクラク導入の決め手となりました。導入後は各部署で直接カード利用が可能となり、経理の業務負担も軽減され明細と請求書を紐づけられることで処理も大幅に効率化した点にも効果を感じております。
担当者様の迅速かつ丁寧な対応にも安心感があり、今後はさらなる機能改善やシステム連携の進化に期待しています。
株式会社バイク王＆カンパニー 概要
事業内容：バイクライフのあらゆるサービスと、バイクにつながる周辺事業を展開し、バイクライフを超えたライフデザイン企業
設立：1998年(平成10年) 9月(創業1994年(平成6年) 9月)
代表者：代表取締役CEO 澤篤史
所在地：東京都世田谷区若林3-15-4
コーポレートサイト：https://www.8190.co.jp/
法人向けAIビジネスカード「バクラクビジネスカード」紹介資料
▼資料ダウンロードはこちら▼
https://bakuraku.jp/resources/product/resources-card/
バクラクビジネスカードとは
利用する“前後”の業務もラクになる、次世代の法人向けAIビジネスカード。利用料無料、即日追加発行、与信枠は5億円以上の実績あり。内部統制や証憑管理も効率化、ご利用用途ごとに従業員へ何枚でも発行可能。
https://bakuraku.jp/card
バクラクとは
バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。
https://bakuraku.jp/
株式会社LayerX概要
LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げ、SaaS+Fintechを軸に、AIを中心としたソフトウェア体験を社会実装するスタートアップです。法人支出管理や人的資源管理などの業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」を中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル（LLM）関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。
設立：2018年8月
代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気
所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階
コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/
採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/
お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact
事業サイト：
・バクラク：https://bakuraku.jp/
・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com
・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/
・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/