LIXILから、DIYでもつくれる、レイアウトフリーなウッドデッキ「Module Garden（モジュールガーデン）」を発売
株式会社LIXILは、“好きなことと暮らす、新しいガーデンスタイル”をコンセプトに、5つのモジュールをパズルのように組み合わせて、思い通りの空間をつくれる新しいウッドデッキシリーズ「Module Garden（モジュールガーデン）」を、2025年10月1日より全国で発売します。
HP: https://s.lixil.com/modulegarden_sp
近年では、住宅の狭小化に伴い庭も小さくなる傾向にある一方で、アウトドア志向の高まりから、ソトで過ごすことを日常の楽しみとしている人は増えてきています。そこでLIXILは、自宅の庭の小さなスペースでも使いやすいモジュール式のウッドデッキ「Module Garden（モジュールガーデン）」を発売します。「Module Garden」は、日々の暮らしや楽しみ方にあわせて“足したり、引いたり”しながら、自分らしく使い続けられる、家具のようなウッドデッキです。庭の中でも使いやすいロースタイルのため、敷地いっぱいに敷き詰める必要がなく庭との一体感を出すことが可能です。
LIXILは、ユーザー自身で組み立てるDIY商品の「Module Garden」をきっかけに、人々がエクステリアの魅力を再発見し、新たなソトでの過ごし方を通じてエクステリア業界全体の発展へとつながっていくよう取り組んでいきます。はじめての設置でDIYに自信が無い方、設置前の整地工事を依頼したい方、その他エクステリア商品の工事を一緒に実施したい方などについては施工店のご紹介も行っています。
〈参考資料〉
■Module Gardenの商品特長
・自由にレイアウトできる5種類のモジュール
90㎝幅のデッキモジュールやフレームを並べて、色んなカタチのウッドデッキを簡単につくることができます。デッキの上には、高さ約30cmで統一されたボックス、ベンチ、レールといった各モジュールを自由にレイアウトして誰でも思い通りの空間に仕上げることができます。
・家具のような手軽さで1人でも設置OK
DIYでも設置しやすいように、LIXIL独自の独立気泡構造によって軽量化された人工木を使用しています。
従来の人工木デッキに比べて約2/3の重さ（当社比）で、女性一人でも持ち運ぶことができるパネル構造※を実現し、各モジュールの基本的な組み立てはプラスドライバー1本からできます。
※ デッキモジュールは1枚あたり約15kgです。
・下地を問わず色々な場所に後付けできる
デッキモジュールの足元には自動傾斜調整機能付きのレベルアジャスターを採用。地面の傾斜を自動的に調整して、素早く、正確にデッキ面を水平にできます。
土や芝の上だけに限らず、コンクリートの屋上やバルコニーなど色んな場所に後付けしやすい新工法※を開発しました。
※ 省施工を実現する新しいデッキ工法として特許出願済み。
・DIYで自分の思いをカタチに
使い方も、使う場所も、もっと自由に。ボタニカルな空間でガーデニングを楽しんだり、家族みんなで過ごすアウトドア空間をつくったり、屋上を1人でも楽しめる居場所に変えたり、Module Garedenならではのウッドデッキライフをカタチにできます。
・ラインアップ
使いやすく、選びやすい5種類のモジュールと2種類のカラー（クリエラスクR/クリエモカR）をご用意しました。オプションのDC12V照明を使うことで、美しいライトアップの演出もできます。
■プランシミュレーター
様々なプランをオンライン上で確認できる「プランシミュレーター」を用意しました。アイデアが固まっていない場合は「セットプラン」、すでに具体的なプランがある場合は「オリジナルプランの作成」を選択できます。使い方やコーディネート例も表示されるので、自分の理想に近づけるべく、カスタマイズすることも可能です。直感的な操作で、イメージづくりから、セット価格や発注に必要な商品コードの拾い出し、注文票の作成までワンストップで行えます。
HP：https://s.lixil.com/modulegarden_sim
■参考価格
・デッキモジュール 41,800円
・フレームモジュール 28,600円
・ボックスモジュール 22,000円
・ベンチモジュール 66,000円
・レールモジュール 38,500円
※表示価格はメーカー希望小売価格です。工事費・運搬費等別途。
■発売地域
全国
■発売日
2025年10月1日
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
