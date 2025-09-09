ベトジェット、2025年の「グローバル・サステナビリティ・アワード」に選出
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329221&id=bodyimage1】
（東京, 2025年9月9日） - ベトジェットは、世界的な航空会社の安全性と製品の格付けサイトであるAirlineRatingsによって、2025年の「グローバル・サステナビリティ・アワード」受賞者の一社として表彰されました。ベトナムを訪れる旅行者にとって、今回の受賞は、ベトジェットの持続可能な発展に向けた取り組みを強調するものです。
今年創設されたこの賞は、環境への影響を低減するうえで意義ある進展を遂げた航空会社を称えるものです。受賞した7社のうちの1社として、また持続可能性や環境負荷削減において業界をリードする取り組みが評価された3社のLCCの1社として、ベトジェットはこの度の選出を大変光栄に思います。
ベトジェットは、アジア太平洋地域で最も若く、かつ最新鋭機を運航している航空会社のひとつとして認められました。同社が主に使用するエアバス社のA321neo型機は従来の航空機と比較し、CO2排出量および騒音の削減、大幅な燃料の節約を実現しています。また同社は持続可能な航空燃料（SAF）を早期に導入した企業であり、運航にあたり燃費効率向上のための革新的な取り組みを実施しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329221&id=bodyimage2】
ベトジェットは、ベトナムで初めてサステナビリティレポートを公開した航空会社です。同社は最近、ペトロリメックス社（Petrolimex Aviation）との間で戦略的パートナーシップを結び、ISCC EU基準と厳格な持続可能性要件のもと、国内産のSAFを初めて使用することを発表しました。2025年には数十億米ドルを投資して機材を近代化しており、燃料消費とCO2排出量を25%削減する新世代のワイドボディA330neo型機40機に加え、A321neo型機を追加で100機発注しました。
AirlineRatingsは安全性と機内プロダクトの質の高さを評価するもので、195カ国の数百万人の乗客に信頼されています。ベトジェットは2018年以降、AirlineRatingsによる安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を維持しており、世界で最も安全な航空会社の一つとしてランクインしています。
###
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com） で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
