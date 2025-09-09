「医療提供体制の変遷を振り返り地域医療構想と2026報酬改定を予測する」と題して、国際医療福祉大学大学院 教授 高橋 泰氏によるセミナーを2025年10月8日(水)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

医療提供体制の変遷を振り返り

地域医療構想と2026報酬改定を予測する

-これまでの変遷から制度をデザインする人の考え方を理解し、今後を予測する-

国際医療福祉大学大学院 教授 高橋 泰 氏

２０２５年１０月８日（水） 午後２時～５時

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

地域医療構想や診療報酬改定には、ある程度の規則性や一定のルールがある。このルールや規則性を理解するには、これまでの医療提供体制の歴史的な変遷やその底流を流れるルールを知ることが大切である。今回の講座の前半は、日本の医療提供体制を1970年代から今日まで振り返り、その底流を流れる規則性を説明し、これまでの制度改革や診療報酬の見方や予測方法を解説する。

後半の講義では前半の講義を踏まえ、制度を作る側の人々（行政や政治、診療側、支払い側等）が、人口減少、医療資源の偏在、患者の受療動向の変化、医療機関経営の危機的状況などを、どのように捉えるているかを予測し、この後の地域医療計画や診療報酬改定2026の展望を述べる。



１．20世紀から続く日本の医療提供体制変革の底流

２．人口構造の変化と地域医療構想

３．地域医療構想後の大きな出来事（新型コロナと団塊の世代の高齢化）

４．新たな地域医療構想等に関する検討会で論じられたこと

５．現在の病院の危機的経営状況と、当局の対応

６．地域医療計画や診療報酬改定2026の展望と病院・施設の対策

７．質疑応答／名刺交換

