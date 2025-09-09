ロッカー付き複合型自販機 初登場！9月10日（水）より池袋・サンシャインシティで販売開始

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士)は、実店舗の営業時間外でもヨックモックの定番商品を購入できる自動販売機「いつでもヨックモック」を池袋・サンシャインシティに2025年9月10日(水)より設置いたします。第4弾となる今回は、年間3,000万人を超える来街者数を誇る池袋の「サンシャインシティ」へ出店。ロッカー型ユニットを新規導入し、定番クッキーが食べきりサイズの可愛い紙箱に入った『 MY YOKUMOKU 』シリーズから、贈答用にもなるアソート詰め合わせまで、幅広いシーンでご活用いただけるラインナップをご用意します。お仕事帰りのちょっとした自分へのごほうびや、取引先への手土産にも「いつでもヨックモック」で気軽に当社のお菓子をお楽しみください。

より手軽に贅沢なひとときを「いつでもヨックモック」で

「いつでもヨックモック」

ヨックモックは、2023年に初の自動販売機「いつでもヨックモック」を導入し実店舗の営業時間外にも商品を手軽に購入できる方法を実現しました。その後も、オフィスへの設置、冷凍自動販売機の導入とサービスを拡充してきました。今回の第4弾では、ロッカー付き複合型自販機を導入し、より幅広いシーンでご利用いただけるラインナップをご用意します。

今後もヨックモックは、お客様のライフスタイルに合わせた新たな購入方法を提供し、おいしさと笑顔が共にある世界を目指してまいります。

45年以上の歴史を誇る、池袋のランドマークに登場

池袋・サンシャインシティは、池袋駅から徒歩約8分の大型複合施設で、年間来街者数は3,000万人以上と高い集客力を誇ります。水族館や展望台、専門店街、オフィスビル、文化施設など多様な施設があり、訪れる層も10代～40代の若年層からファミリー層まで幅広いのが特徴です。

池袋・サンシャインシティ

観光・レジャー目的の来訪も多く、これまでヨックモックの商品を親しまれてきた方々から、触れる機会のなかったお客様にもアプローチできる貴重な機会と考えています。様々な価格帯の商品を展開することで、友人や家族へのプチギフトから、お仕事用の贈答品まで幅広いラインナップを展開しております。

展開商品ラインナップ（一部）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12005/table/378_1_8e78014ddbe5aa8f58c8ba191b099872.jpg?v=202509091256 ]

食べきりサイズで手軽に楽しめる限定ラインナップ

バトー ドゥ マカダミア

※春夏限定商品

商品名：バトー ドゥ マカダミア

入り数：3枚入

価 格：税込\400

プティ シガール

商品名：プティ シガール

入り数：5本入

価 格：税込\400

長年多くの方に愛されている定番ラインナップ

サンク デリス

※春夏限定商品

商品名：サンク デリス

入り数：5種44個入り

価 格：税込\3,570

シガール

商品名：シガール

入り数：30本入

価 格：税込\2,700

