TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』のLINE着せかえを2025年9月9日（火）に配信開始致しました。
TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』初となるLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINE着せかえでもTVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『完璧聖女』Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=bbb33914-8cc2-477c-8327-80373128bab4
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』
この世界には、魔物から
国の守護を担う『聖女』が存在している。
ジルトニア王国で聖女を代々輩出する家系に生まれたフィリアは、
厳しい教育により「歴代最高」と評される程の実力を身につけ、日々お務めに励んでいた。
しかし、あまりの隙の無さに「完璧すぎて可愛げがない」と周囲には疎まれ、
婚約者の第二王子ユリウスからは婚約破棄されてしまう――。
さらにはお金と資源を対価に聖女不在で苦しむ隣国パルナコルタ王国に売られて、
故郷から旅立つことに。
悲惨な待遇を覚悟して隣国へと向かうフィリアだったが、
そこで待っていたのは予想外の大歓迎で・・・・・・！？
【OFFICIAL SITE】https://kanpekiseijo-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/kanpekiseijo_pr
（C）冬月光輝・オーバーラップ/完璧聖女製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
