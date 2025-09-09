オンキヨー株式会社 「Matured by Onkyo」新商品発売のお知らせ（勲碧酒造株式会社（愛知県））
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音に関する技術やノウハウを異業種に展開し、新しいビジネスを創造することを目指して協業を進めております。その中で進めている、醸造酒や食品への音楽加振による熟成を目的とした、音楽食品ビジネスにつきまして、「Matured by Onkyo」を掲げた商品の拡大を行っております。
このたび、当社は、株式会ZIP-FM（所在地：名古屋市中区、代表取締役社長：浦出 高史）、及び勲碧酒造株式会社（所在地：愛知県江南市、代表取締役：村瀬 公康）とのコラボレーションにおきまして、当社の加振技術により熟成した日本酒を開発し、新商品として2025年9月から発売されますことをお知らせ致します。本商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329058&id=bodyimage1】
当社は、2024年12月13日付プレスリリースにて発表しておりますとおり、ZIP-FMと加振酒の販売拡大等に関し、協業しております。このたびのコラボレーションは、ZIP-FMとの協業により、実現されました。
【新商品概要】
愛知県産夢吟香を用いて、当社の加振技術で、仕込みから上槽までクラシック音楽の
振動を与え続けて酵母や酵素の働きに影響を及ぼしたお酒です。
通常発酵の好機に酵母の活性が低下するところ、加振の影響で最後まで活性が
落ちず、辛口の旨味ある純米酒に仕上がりました。どうぞ新しい加振酒をお楽しみください。
勲碧辛口純米 夢吟香「加振酒」無濾過生原酒
米/産地：夢吟香/愛知県
精米歩合：65％
内容量：720ml
アルコール度数：17度
濃醇辛口
製造元：勲碧酒造株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329058&id=bodyimage2】
勲碧辛口純米 夢吟香「加振酒」
米/産地：夢吟香/愛知県
精米歩合：65％
内容量：720ml
アルコール度数：15度
淡麗辛口/淡麗甘口/濃醇辛口/濃醇甘口
製造元：勲碧酒造株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329058&id=bodyimage3】
本商品（勲碧辛口純米 夢吟香「加振酒」のみ）は、10月4日（土）・５日（日）に開催されるZIP-FM主催「秋酒祭 愛知 ～AUTUMN SAKE FEST 2025～」で提供される予定です。また、ZIP-FM OFFICIAL STORE https://zipfm.stores.jp/ での発売も予定されています。
◆秋酒祭 愛知 ～AUTUMN SAKE FEST 2025～
開催日時：2025年10月4日（土）・5日（日） 11:00～20:30（ラストオーダー：20:00）
会場：久屋大通公園 エディオン久屋広場（名古屋市中区）
主催：愛知県酒造組合 ／ ZIP-FM
後援：名古屋市
詳細は、こちらをご確認ください。 https://zip-fm.co.jp/akizake25/
◆勲碧酒造株式会社について https://www.kunpeki.co.jp/ より抜粋
勲碧酒造は自然環境豊かな愛知県江南市にて大正4年（1915年）に創業しました。
清流木曽川の恵みを十分に授かった素材と百余年という年月を経て培ってきた技術を組み合わせて酒を醸し続けて参りました。
これからも、皆さまに喜ばれる酒を お届けできるよう精進いたします。
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
このたび、当社は、株式会ZIP-FM（所在地：名古屋市中区、代表取締役社長：浦出 高史）、及び勲碧酒造株式会社（所在地：愛知県江南市、代表取締役：村瀬 公康）とのコラボレーションにおきまして、当社の加振技術により熟成した日本酒を開発し、新商品として2025年9月から発売されますことをお知らせ致します。本商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329058&id=bodyimage1】
当社は、2024年12月13日付プレスリリースにて発表しておりますとおり、ZIP-FMと加振酒の販売拡大等に関し、協業しております。このたびのコラボレーションは、ZIP-FMとの協業により、実現されました。
【新商品概要】
愛知県産夢吟香を用いて、当社の加振技術で、仕込みから上槽までクラシック音楽の
振動を与え続けて酵母や酵素の働きに影響を及ぼしたお酒です。
通常発酵の好機に酵母の活性が低下するところ、加振の影響で最後まで活性が
落ちず、辛口の旨味ある純米酒に仕上がりました。どうぞ新しい加振酒をお楽しみください。
勲碧辛口純米 夢吟香「加振酒」無濾過生原酒
米/産地：夢吟香/愛知県
精米歩合：65％
内容量：720ml
アルコール度数：17度
濃醇辛口
製造元：勲碧酒造株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329058&id=bodyimage2】
勲碧辛口純米 夢吟香「加振酒」
米/産地：夢吟香/愛知県
精米歩合：65％
内容量：720ml
アルコール度数：15度
淡麗辛口/淡麗甘口/濃醇辛口/濃醇甘口
製造元：勲碧酒造株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329058&id=bodyimage3】
本商品（勲碧辛口純米 夢吟香「加振酒」のみ）は、10月4日（土）・５日（日）に開催されるZIP-FM主催「秋酒祭 愛知 ～AUTUMN SAKE FEST 2025～」で提供される予定です。また、ZIP-FM OFFICIAL STORE https://zipfm.stores.jp/ での発売も予定されています。
◆秋酒祭 愛知 ～AUTUMN SAKE FEST 2025～
開催日時：2025年10月4日（土）・5日（日） 11:00～20:30（ラストオーダー：20:00）
会場：久屋大通公園 エディオン久屋広場（名古屋市中区）
主催：愛知県酒造組合 ／ ZIP-FM
後援：名古屋市
詳細は、こちらをご確認ください。 https://zip-fm.co.jp/akizake25/
◆勲碧酒造株式会社について https://www.kunpeki.co.jp/ より抜粋
勲碧酒造は自然環境豊かな愛知県江南市にて大正4年（1915年）に創業しました。
清流木曽川の恵みを十分に授かった素材と百余年という年月を経て培ってきた技術を組み合わせて酒を醸し続けて参りました。
これからも、皆さまに喜ばれる酒を お届けできるよう精進いたします。
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。