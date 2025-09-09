ポリデントから洗浄成分が2倍「部分入れ歯用 ダブル洗浄 ポリデントプレミアム」9月16日（火）より全国発売

Haleonジャパン株式会社

Haleonジャパン株式会社（代表取締役社長：野上 麻理、本社：東京都港区）は、入れ歯洗浄剤 歯科医推奨No.1*1ブランドポリデントから、「部分入れ歯用 ダブル洗浄 ポリデントプレミアム」をプレミアムシリーズとして、2025年9月16日（火）から、全国で発売します。

発売背景

近年、入れ歯の中でも部分入れ歯の比率が高まっており、2～3本といった比較的少ない本数の部分入れ歯を使用されている方も多くいらっしゃいます。例え本数が少なくても、使用しているうちに食べカスや菌が付着し、それらをきちんと洗浄できていないとニオイや変色、口内環境の悪化、さらには残存歯への悪影響も懸念されます。食べカスや菌は義歯のわずかな隙間に溜まるため、泡の力でミクロな菌や汚れまで徹底洗浄することが大切です。

新発売の「部分入れ歯用 洗浄剤ダブル ポリデントプレミアム」なら、「部分入れ歯用ポリデント」の２倍の洗浄成分*2が発生。強力発泡でミクロな菌や汚れまで徹底洗浄します。24年9月発売の「部分入れ歯用 3分スピード ポリデントプレミアム」「部分入れ歯用 ホワイトニング ポリデントプレミアム」と合わせ、プレミアムシリーズとしてさらなる価値を提供します。

部分入れ歯用 部分入れ歯用 ダブル洗浄 ポリデントプレミアム

■製品特長

1.洗浄成分2倍

部分入れ歯用ポリデントの２倍の洗浄成分*2が発生。強力発泡でミクロな菌や汚れまで徹底洗浄。

2.たった３分で、ニオイの原因菌を99.99%*3除菌

3分でニオイの原因菌を99.99%*3除菌。部分入れ歯の隅々まで徹底洗浄。

■製品概要

長年の研究で培われたポリデントの洗浄力

ポリデントは、長年、入れ歯洗浄剤の研究を重ね、洗浄力の改良を続けてきました。

ポリデント独自の発泡パワーで、入れ歯の隠れた部分にも入り込み、隅々まで洗浄します。

【ポリデント 部分入れ歯用入れ歯洗浄剤の特長】

- 4つの成分を1錠に配合し、「強力除菌」「速効洗浄」「漂白促進」「着色汚れ落とし」で入れ歯をケア。- ポリデント独自の発泡パワーで、一日中使った入れ歯に繁殖したカビの一種や、ニオイの原因菌を99.9%*3 除去。入れ歯の隠れた部分にまで入り込み、隅々まで洗浄します。- 研磨剤不配合処方で、入れ歯を傷つけずに、入れ歯についたしつこい着色汚れも落とします。- 部分入れ歯の金具が変色しづらい処方です。

新CMが順次放映！アンバサダーは、引き続き戸田恵子さん

新製品の魅力を伝えるTVCMが順次放映。ブランドアンバサダーは引き続き、戸田恵子さん！

選べる 部分入れ歯用ポリデント

*1：義歯洗浄剤内。当社が第三者調査機関へ委託し、歯科医師サンプル200名へ2024年6月に実施した定量調査に基づく。

*2：洗浄力が2倍あるわけではありません。

*3：当社調べ（in vitro ）。全ての細菌・カビを除去するわけではありません。

*4：原因となる歯垢。

*5：当社調べ（in vitro ）。一般的なハミガキとの1週間後の比較。毎日適切に使用した場合。

＜Haleonジャパン株式会社＞

Haleonジャパンは、コンシューマーヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon（ヘイリオン）（本社・英国）の日本法人です。Haleonは信頼されるサイエンス、イノベーション、そして深い人への理解をもとに数多くのブランドを展開しており、「Deliver better everyday health with humanity.」（もっと健康に、ずっと寄りそって）というパーパスの実現を目指しています。

当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」「ポリグリップ」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。

詳しくはWebサイトをご参照ください。https://www.haleon.com/jp