クラウドエース、日本最大級のゲームイベントである 「東京ゲームショウ2025」に出展

クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：青木 誠／以下、クラウドエース）は、2025 年 9 月 25 日（木）から 9 月 26 日（金）に一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA、会長：辻本 春弘）が主催する東京ゲームショウ2025 に出展することをお知らせいたします。

■東京ゲームショウとは

東京ゲームショウは、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会が主催する日本最大級のゲーム産業展示会です。1996 年の初開催以来、世界でも有数の規模を誇るイベントへと成長し、今年で 29 周年を迎えます。国内外の関連企業が最新のハードウェアやゲームタイトルを発表する場であると同時に、業界関係者の商談やネットワーキングの機会として国際的にも高い注目を集めています。

■出展概要

出展ブースでは、業務ルールの自動化を実現する Business Rules Engine（BRE） を軸に、ゲーム開発会社向けのサーバー設計・構築・保守運用を一貫してサポートする専門チームの取り組みをご紹介します。安定したゲームサービスの運用や効率的な業務管理のポイントを、わかりやすくご案内いたします。ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。

Business Reliability Engineering（BRE）について

https://cloud-ace.jp/service/google-cloud-monitoring/

■イベント概要

名 称 ：東京ゲームショウ2025

主 催 ：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

日 時 ：2025 年 9 月 25 日（木）～ 9 月 28 日（日）

・ビジネスデイ：9 月 25 日（木）・26 日（金） 10:00～17:00

・一般公開日：9 月 27 日（土） 9:30～17:00

9 月 28 日（日） 9:30～16:30

※クラウドエースはビジネスデイのみ参加いたします

会 場 ：幕張メッセ（ブース番号：09-W82）

参加費 ：無料（事前登録制）

※「ビジネスデイ事前登録券」をお持ちでない方は、有料の事前登録 11,000円（税込）が必要です

お申し込み：公式サイトよりお申し込みください。

公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 青木 誠

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミアパートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

※Google Cloud、Google Maps Platform は Google LLC の商標です。

※東京ゲームショウ、CESA は一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会の商標です。